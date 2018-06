Dezvăluiri incredibile făcute de Ilie Năstase! Ce i-a spus Nicolae Ceaușescu după un pahar cu șampanie

Fostul tenismen Ilie Năstase și-a amintit, în cadrul unui interviu acordat în cadrul emisiunii ”Acces Direct”, despre un moment inedit pe care l-a trăit în cadrul unei întâlniri cu Nicolae Ceaușescu.

Deşi era invitat la toate turneele importante din lume, lui Ilie Năstase nu i s-a permis să plece din România, până la 23 de ani. Era un star pe care Ceauşescu îl îngrădea, dar care până, la urmă, l-a lăsat să zboare. Iar peste ani, l-a decorat cu ordinul muncii.

”Eu am avut marea șansă să pot fi lăsat să plec. Târziu, recunosc. Ăsta a fost cel mai mare dezavantaj al meu, pentru că puteam să fiu numărul unu mai devreme. Aveam invitație, dar nu mă trimiteau. Eu nu îi spun tovarașul Ceaușescu, eu îi spun domnul Ceaușescu, pentru că m-a lasat să fiu cine sunt astăzi. Și trebuie să fiu recunoscător.”, a povestit Ilie Năstase.

De asemenea, el a vorbit despre un episod inedit, pe care l-a trăit în cadrul unei întâlniri cu Ceaușescu.



”La un moment dat s-au făcut două grupuri și eu stăteam în grupul cu domnul Maurer că mă simpatiza și celălat în grupul cu Ceaușescu, s-au rupt grupurile și au venit să dea cu noi noroc, eu nu beam, nu am băut în viața mea până la 30 de ani. Așa să audă și polițiștii. Și luasem și eu o gură de șampanie. Și când s-a rupt grupul și a venit Ceaușescu să dea noroc cu mine, eu trebuia să îi spun Slăvesc Republica Socialistă România , așa era atunci, și am spus slăvesc republica română, noroc flăcăule, flăcăule mi-a zis și la un moment dat zice, știi că nu prea îmi place ce văd la televizor. Eu am făcut pe mine, îți dai seama, zice, te văd acolo că înjuri la Wimbledon, la Roland Garros, cam tragi o înjurătură, eu băusem și eram puțin cu curajul în piept, zic ce să fac și eu, am temperament de român. Vai de mine, când mi-a tras una domnul Maurer la picioare, pleacă dracu de aici că lui asta nu îi răspunde nimeni.”, a povestit fostul tenismen.



