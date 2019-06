Din arestul preventiv, în platoul Acces Direct! Medicul fals Matteo Politi, explicație uluitoare despre cazul unei paciente mutilate: „Am avut o complicație”

La scurt timp după ce a scăpat de arestul preventiv, medicul fals Matteo Politi a venit, vineri, la „Acces Direct” și a oferit o explicație în cazul unei paciente mutilate de el.

Pacienta medicului fals i-ar fi povestit doctorului Radu Ionescu că a avut probleme la sâni, în urma unei operații de implant mamar. Ea i-a povestit cunoscutului specialist despre intervenţia suferită şi urmările sale.

Apoi, medocul Radu Ionescu a tras şi el, imediat cum a început scandalul, semnalul de alarmă.

„Situația acestui impostor este mult mai gravă decât a prezentat-o presa. Aici mă refer la mutilările pe care le-a efectuat, în urma practicării medicinei fără drept”, a spus Radu Ionescu, care a primit acordul pacientei de a publica o imagine cu bustul mutilat al femeii.

„A fost un caz particular, pentru că am făcut lifting mamar cu implant. În timpul operației am găsit o formațiune în spatele mamelonului, cu secreție de lapte, secreție albă. Am avut complicație. A avut necroză”, a explicat medicul fals Matteo Politi, precizând că nu i-a mai răspuns unei paciente la telefon deoarece se afla „afară din țară”.

Urmăriți explicația integrală a medicului fals Matteo Politi în clipul de mai sus din „Acces Direct”.

