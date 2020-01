Nicuşor Iordan, omul de suflet al regretatului Aurelian Preda, a dat cărţile pe faţă în ziua în care a împlinit 40 de ani

"Da, a fost un an greu, cu nişte încercări, dar când Bunul Dumnezeu te iubeşte, depăşim orice. Mai sunt mulţi artişti pe care mi i-aş fi dorit din suflet să fie. Şi Aurelian Preda, de asemenea.

Nu m-a afectat scandalul. Am fost mâhnit, ca orice bun creştin, că mi s-a pus în cârcă scenariul ăsta de SF, dar Slavă Domnului am făcut ce am ştiut eu mai bine, am cântat, cânt şi voi cânta.

Nu am invitat-o pe Ana la petrecere. Trebuie să fiu sincer, deşi îi doresc multă sănătate, îi doresc bine, îi doresc înţelepciune, îi doresc din suflet să nu mai fie părtaşă al acestui scenariu SF şi nu îi doresc decât bine şi sănătate, şi minte multă, şi înţelepciune.

Evident că familiei mele nu i-a picat bine, pentru că lucrurile nici pe departe nu au stat aşa. Familia ştie de fapt cum au stat lucrurile şi atunci nici lor nu le-a picat bine, dar suntem bine Slavă Domnului, suntem sănătoşi, suntem împreună, nu ne dorim decât bine, sănătate. Am vrut să închei anul cu bine, cu toată lumea. Nu vreau să port ranchiună şi duşmănie pe nimeni.", a declarat Nicușor Iordan, la Acces Direct.