Răsturnare de situație în cazul bărbatului care susține că a fost bătut de fiu și de soție: ”E fix invers!”

Bărbatul care susține că a fost bătut de soție și de fiu a șocat o țară întreagă, însă femeia se apără.

În cadrul emisiunii ”Acces Direct”, femeia a mărturisit că lucrurile au fost fix invers, mai exact bărbatul ar fi bătut-o și pe ea și pe copii.

Un bărbat susține că ar fi fost bătut de soție și fiul său: ”Mi-au dat pumni de m-au amețit!”

"Eu iau pastile de la bătăile pe care le-am primit de la el. Am înregistrări în care se vede clar ce bătăi am încasat de la el. Am fost loviți cu pietre.”, a dezminţit femeia spusele soţului ei.

