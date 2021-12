Scandal pe avere la o lună de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian. „Și-au bătut joc de el”. Ce acuzații aduce sora artistului

Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, i-a adus acuzații impresarului artistului, Doru Gușman. Sora artistului are suspiciuni potirivit cărora familia impresarului va moșteni o parte din averea artistului care era pe numele firmei, unde el și Doru Gușman erau administratori.

Maria Tărchilă a spus la Acces Direct că ea nu-și dorește averea fratelui, ci vrea ca adevărul să iasă la iveală.

Ce spune Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, despre averea artistului

Motivul scandalului este legat de faptul că artistul ar fi avut mai multe bunuri trecute pe numele firmei pe care o adminstra alături de impresarul Doru Gușman.

„Mă interesează să iasă adevărul la iveală, că mi se pare că și-au bătut joc de el. Vreau să demonstrez că Petrică a muncit și că n-a avut nimic pe numele lui. Ar putea domnul impresar să arate agenda, să arate câte spectacole, nunți avea”, a spus sora artistului, la Acces Direct.

Și finul artistului a intrat legătură directă pentru a vorbi depsre averea atistului.

„Eu nu aveam informații despre pe al cui nume e o casă. Eu știu că există un apartament în Eforie Nord. Nu știu că ar fi al lui Petre sau al lui Doru. Nu știu pe ce nume era bolidul. Știam că-l conducea Petre”, a spus finul aritsutului.

Ce s-a întâmplat cu obiectele personale ale lui Petrică Mîțu Stoian

În ceea ce privește lucrurile personale ale lui Petrică Mîțu Stoian sora acestuia spune că vrea să intre în posesia diplomelor și a premiilor, pentru a le afișa într-un muzeu.

„Obiectele lui personale sunt la Craiova, o să discut cu Doru și o să vedem ce este. Eu vreau doar lucrurile lui pe care pot să le pun la muzeu, diplomele lui, trofeele lui, mie nu-mi trebuie averea lui nimeni, nu-mi trebuie nimic”, a spus sora artistului.

Muzeul va fi la Isverna, la casa părintească a artistului.

”Am aflat, din vorbă, că e pe firmă casa, am verificat și am văzut că nu e pe firmă. Am aflat și m-am supărat și pentru casa aia, voiam să-i fac acolo muzeu, să-i expun toate lucrurile acolo, asta m-a durut cel mai rău, că m-am gândit că nu mai pot să fac nimic”, a mai spus sora acestuia.

Cum a răspuns impresarul Doru Gușman acuzațiilor: „Numai minciuni”

Doru Gușman neagă vehement acuzațiile aduse.

„Este minciună 100%. Deci dacă ea a spus așa ceva, minte! Eu nu am nimic moștenit de la el. Mie nu mi-a făcut niciun fel de act. Casa e pe numele lui, bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, nu le-a luat nimeni”, a spus impresarul la Acces Direct.

Cât despre bolidul pe care îl conducea Petrică Mîțu Stoian, impresarul a precizat că era autorurismul firmei.

„Nu este autoturismul lui. Este al firmei unde suntem amândoi administratori”. „Numai minciuni sunt. Spuneau că avea un apartament de 400 de mii de euro în Primăverii, că avea al doilea apartament la mare, astea-s numai minciuni”, a conchis impresarul.

Petrică Mîțu Stoian a murit pe 6 noiembrie 2021.