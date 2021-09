Telespectatorii Acces Direct pot alege cine va fi noua asistentă TV. Mirela Vaida va prezenta pe rând candidatele

Cei de acasă sunt invitați să voteze care dintre domnișoarele prezente în platoul Acces Direct le place cel mai mult.

"Vine noul sezon Acces Direct și cu câteva schimbări, nu vorbim doar de ora pe care o vedeți deja schimbată, 16:30, țineți minte, vorbim și despre o căsuță nouă, cu schimbări care ne fac bine, pentru că ntptdeauna noul aduce ceva proaspăt în viața noastră. Dar vorbim și despre o nouă asistentă (...) însă, de cine anume nu știm, pentru că dumneavoastră veți decide.

Noi propunem mai multe asistente pentru emisiunea noastră, dar important este să aibă lipici la public, să transmită dincolo de sticlă, să vă placă cum arată, cum vorbește, cum se prezintă, știtți dumneavoastră mai bine. Așa cp fiți cu ochii pe fiecare dintre ele pentru că astăzi vine prima. Nu ezitați să ne scrieți pe Whats App, pe Facebook sau pe orice altă cale părerea dumneavoastră despre fiecare dintre ele, fiindcă, până la urmă dumneavoastră trebuie să vă placă", a spus Mirela Vaida.

Andreea Diaconu este prima candidată la postul de asistentă

În ediția din 6 septembrie 2021, de la Acces Direct, Andreea Diaconu a venit să dea proba pentru postul de asistență tv. Andreea Diaconu are 183 de centimetrii, lucrează într-o sala de jocuri de noroc și a venit să-și încerce norocul în televiziune.

"Am 23 de ani, în prezent muncesc într-o sală de jocuri de noroc și am zis să-mi încerc norocul și cu televiziunea. Vreau să schimb ceva în viața mea și consider că acesta ar putea fi începutul. Sunt săgetător, sunt născută pe 1 decembrie, româncă 100%, sunt bucureșteancă, am și o soră mai mică decât mine, mult mai mică. Am experineță cu copiii", spune Andreea Diaconu.

Acces Direct a revit la Antena 1 cu un nou sezon, dar și cu un nou platou

Acces Direct a revenit la Antena 1 din data de 6 septembrie 2021 cu un platou cu totul diferit, decât s-au obișnuit telspectatorii. De asemenea, Mirela Vaida a bifat o apariție demnă de laudă pentru premiera noului sezon.

„Din 6 septembrie revenim cu forţe proaspete, într-un platou nou-nouţ, dar un pic mai devreme - de la 16.30, zilnic, de luni până vineri! La Acces Direct vom aborda subiecte dintre cele mai diverse, după cum ne-am obişnuit deja publicul! Vom privi faţă în faţă subiectele arzătoare ale momentului, problemele sociale care sunt nu doar ale celor ce ni le semnalează, ci ale noastre, ale tuturor, vom cere sfaturile specialiştilor şi vom lua legatură cu autorităţile, atunci când situaţia o va cere. Şi în acest sezon, vom căuta soluţii pentru cele mai multe dintre solicitările telespectatorilor care ne scriu zilnic, într-un număr foarte mare”, a declarat Mirela Vaida.

Mai mult, gazda emisiunii a amintit faptul că multe probleme şi-au găsit rezolvarea în platoul emisiunii: „În sezoanele trecute multe mame şi-au putut strânge din nou copiii în braţe, atunci când nu mai aveau nicio speranţă, altele au găsit adapost pentru ele şi familie, altii au putut rezolva problemele care păreau de netrecut”.