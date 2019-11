Viorel Cataramă și Alexandru Cumpănașu, în război în cazul Luizei Melencu: "Cumpănaşu este un impostor notoriu"

Ştirea că Luiza Melencu ar fi fost filmată, în viaţă, în Italia, a stârnit mari emoţii în sânul familiei fetei şi, în acelaşi timp, a şocat o ţară întreagă. Mai mult, au apărut filmări şi poze cu bruneta despre care s-a spus că ar fi fata dispărută din Caracal. Ei bine, Viorel Cataramă a spus despre Alexandru Cumpănașu că s-a folosit de suferința părinților fetei pentru niște interese ascunse. Scandalul a luat amploare, iar acuzațiile au curs pe bandă rulantă.

"Mi se pare incredibil ca cineva să creadă că aceea este Luiza. Eu am făcut eforturi mari să găsesc aceste fete. Intermediarii mi-au spus că fetele nu sunt în Italia. Am investigat și nu se poată să obții de unul singur o astfel de realizare fără să apelezi la serviciile statului. Este tragic să abuzezi de speranțele unor oameni și așa loviți de soartă. Nu poți găsi pe nimeni, aceste structuri sunt bine organizate, nu duce la nimic, decât la cheltuieli inutile. Acea echipă, văzând că nu mai lucrează cu nimeni au vorbit cu domnul Cumpănașu. Interesul lor este să își facă meseria și să câștige bani. Sigur că poți să dai filmul, putem face mii de filme cu femeile românce din Italia, putem crea o emoție, dar nu îți poți bate joc de niște familii. Alexandru Cumpănașu a știut că fata din film nu este Luiza, știa că eu am investigat, că am expertizat filmul. Tocmai din acest motiv a așteptat până în ultimul moment să prezinte opiniei publice că Luiza ar fi în viață. Acești oameni trăiesc un coșmar de câteva luni de zile. Alexandru Cumpănaşu este un impostor notoriu care s-a cățărat pe suferința unor oameni.", a declarat Viorel Cataramă, la Acces Direct.