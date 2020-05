Viorel Stegaru nu se poate rupe de soția Veronica! Vulpița a refuzat să-și ia la revedere de la soțul ei

Tristeţea lui Viorel n-a durat prea mult. Chiar dacă era supărat, aseară după ce s-a întâlnit cu mai multe doamne, i-a revenit zâmbetul pe buze.

Doamnele au vrut să facă poze cu Viorel, l-au complimentat și i-au spus că îl iubesc: "Haide, mă, că te iubesc! De ce faci aşa, cu mine?"

"Aoleu! Cum? Cum mă iubeşti?", a spus Viorel

"Of, Doamne, Doamne! Of, Of, Of! Ce frumos eşti, mă! Dă-te la o parte, să fac şi eu o poză cu el!​", a spus o altă doamnă.