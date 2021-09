În cel de-al treilea episod din sezonul 2, “Adela – Tot ce nu se vede”, din 23 septembrie 2021, actorii Toto Dumitrescu și Anca Androne sunt gata să povestească ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat, în culisele serialului.

Povestea serialului Adela îi ține cu sufletul la gură pe fanii acestuia, care pot vedea episoadele atât la TV cât și online, pe AntenaPlay.

"Adela - Tot ce nu se vede", cu actorii din serial! Hai să te distrezi alături de Toto Dumitrescu și Anca Androne

Extra show-ul Adela - "Tot ce nu se vede", episodul 3, îi prezintă pe actorul Toto Dumitrescu, care interpretează rolul Floppy în Adela, și pe actrița Anca Androne, care o joacă pe Delia Drăghici, sora magnatului Paul Andronic.

Provocările acceptate de Toto Dumitrescu și Anca Androne, actorii din serialul Adela de la Antena 1

Prima provocare îi pune pe actorii din Adela în situația de a extrage un bilet din bol și de a citi textul care se află pe bilet într-o anumită interpretare. Provocarea este dată de faptul că interpretarea pe care aceștia trebuie s-o aibă nu are nicio legătură cu textul.

Anca Androne a avut de citit o scrisoare de dragoste, într-o interpretare psihopată.

"Iubirea pe care mi-ai dat-o este atât de specială. Întreaga mea zi este plină de gânduri despre tine, îndrăgostirea de tine este cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în viața mea. Fie ploaie, fie soare, te voi trata ca pe un diamant și nu voi lăsa niciodată să te despartă ceva de mine. Chiar dacă ești departe, nu îmi vei părăsi inima nici măcar o secundă, dragostea mea pentru tine va înflori până în ziua morții mele", a fost textul pe care actrița l-a avut de citit. Și i-a ieșit perfect!

"E cam toxic ce se întâmplă!", a fost reacția lui Toto Dumitrescu.

Toto Dumitrescu a avut de citit o rețetă culinară într-o interpretare senzuală: "Carnea de cocoș, toaletată și proporționată, se sărează și se piperează într-o tigaie încăpătoare. Se încing 30 de ml de ulei de măsline și se rumesc cepușoarele pe toate părțile. Se adaugă lent câte-o ciupercă..."...

"Și de ce te uiți la bluza mea?", l-a întrebat, râzând, Anca Androne.

"Pentru că trebuie să am un exercițiu de chimie sexuală pentru această senzualitate", i-a răspund Toto. "Se rumenesc pe rând, puțin câte puțin, fără a le înghesui, puțin a le bibili"...

"Așa scrie?", a întrebat Anca Androne.

"Da!".

Joc de improvizație la telefon, cu Toto Dumitrescu și Anca Androne din serialul Adela de la Antena 1

Cel de-al doilea joc este unul de improvizație, în care actorii din Adela extrag bilete pe care sunt scrise situații fictive ciudate, pe care le află în urma unui "apel telefonic". Hai să râzi!

Următoarea provocare a fost să extragă fiecare câte un bilețel unul pentru celălalt și să își dea indicații despre rolul pe care trebuie să îl joace.

Prima dată, pe Toto Dumitrescu l-a sunat Megan Fox din America, extrem de emoționată, și i-a spus că s-a s-a îndrăgostit de el după ce l-a văzut în serialul Adela.

"Ohhh! Care Megan? Du-te, bă, de-aici. Adică vrei să zici că tu ești Megan Fox aia... De unde știi tu română? Oh, my God, it is actually Megan Fox! Și cum adică te-ai îndrăgostit de mine?! Ăsta e numărul meu de fix. Maaamă! E urmărit serialul, da, nu ești nici prima care mă sună, nici ultima. Ne auzim pe mâine. O să te sune secretara mea. Pa!", a fost replica lui Toto Dumitrescu, dându-i papucii, într-un mod inexplicabil, lui Megan Fox.

Pe Anca Androne o sună soțul surorii ei, care e însărcinată, și îi spune că ratează momentul nașterii. Sora ei e chiar lângă ea în momentul acela, care e supărată și o tot strânge de mână.

"Da? Nu, nu, nu se poate să mă lași cu nebuna asta aici care mă strânge de mână și urlă. Vino acum, ia un taxi!!! E o nebună, nu mă lăsa cu ea aici, aaah!!!", a fost răspunsul Ancăi Androne, timp în care Toto a interpretat rolul surorii ei însărcinate.