Serial Adela, episodul 39 si episodul 40, din 27 mai 2021. Andreea îl acuză pe Bebe că a violat-o, dar Adela nu o crede

Adela, episodul 39 din 27 mai 2021. Legat fedeleș, Nicu este speriat pentru viața lui: Sunteți criminali, o să mă îngropați ca pe moș!

Nuța l-a legat pe Nicu de scaun ca să nu se ducă la poliție și să spună ce au făcut cei doi.

"Și ce, o să mă omorâți și pe mine?"

Mitu tot încearcă să-l facă să promită că nu va spune nimic: "Măi, omule, nu l-am omorât noi, adică, o fost așa, un accident al întâmplării.", dar Nicu nu cedează: "Și de aia l-ați îngropat ca pe un câine, nu?".

Adela, episodul 39 din 27 mai 2021. Bebe o lovește pe Andreea pentru că îi spune lui Mihai că ar fi abuzat de ea

Andreea se duce peste Bebe: "Bună seara! Am înțeles acum de ce-ți place să vii la vilă."

Bebe nu este impresionat de vizită: "Ce cauți tu aici, așa departe de tăticul tău?"

Andreea i-a spus că vrea să o ajute să dispară niște oameni pentru că "o să-ți spun tot ce vrei să știi despre Mihai Popa".

Pentru că Bebe a refuzat, Andreea a vrut să-l "convingă".



Adela, episodul 39 din 27 mai 2021. Cu ajutorul prietenilor, Mihai îi pregătește o cină romantică Adelei

Călin și Floppy au pregătit o super cină romantică. Adela a fost foarte impresionată: "E prea drăguț ca să nu fac o poză".

"Hai să facem una și împreună", a venit Mihai cu ideea.

Adela, episodul 40 din 27 mai 2021. Bebe îi spune Deliei că Andreea îl va acuza de viol: "Nu ai cum să te culci cu proasta!"

Bebe îi povestește Deliei ce s-a întâmplat: "Delia, trebuie să mă asculți. O să auzi ceva despre mine și nu e adevărat. Andreea o să-ți spună că am violat-o".

Delia sare imediat: "Nu e adevărat. Tu nu ai cum să te culci cu proasta asta. Nu ai cum."

Adela, episodul 40 din 27 mai 2021. Adela nu crede că Andreea a fost abuzată de Bebe: "Nu o cred, minte!"

La finalul cinei romantice Mihai vine cu Andreea acasă: "Adela, a fost oribil. Am crezut că o să mor. Nu am putut să-l țin, am încercat", a început Andreea.

Adela nu este impresionată: "Mihai, serios acum, vorbim despre Andreea, pe bune. S-a dus să-și facă duș. Orice femeie violată se duce la poliție, nu se duce să-și facă duș."

Mihai nu renunță: "De ce să o lăsăm așa?"

Adela, episodul 40 din 27 mai 2021. Andreea îi pune somnifere în băutură lui Mihai, iar apoi îl dezbracă

Andreea caută să se răzbune pe Adela de fiecare dată când are ocazia. De data aceasta, îi pune somnifere în băutura lui Mihai și face să pară că și-au petrecut noaptea împreună.

Andreea îi cere lui Luca să o ajute cu "ceva important". "Îmi trebuie ceva pentru somn, dar ceva care să adoarmă și un cal".

Luca o ajută fără să pună întrebări, iar Andreea îl cheamă la ea pe Mihai: "Cred că amândoi avem nevoie de o tărie."

Adela, episodul 40 din 27 mai 2021. Mitu și Nuți găsesc cadavrul Ginei! Poliția vine acasă la Paul Andronic

"Ai văzut ce ai făcut? Că mi-ai mai băgat un mort în casă, Nicu vrea bani."

În timp ce Mitu stătea pe lac la pescuit, cei doi găsesc cadavrul Ginei: "Nuțică!"

"Domnule, poliția!"Procurorul Lascu vine să anunțe că au găsit un cadavru: "E vorba de Florea Gina"

