Ce mesaj a avut președinta Republicii Moldova pentru români, moldoveni și Nicușor Dan cu scurt timp înainte de alegerile prezidențiale de duminică. Iată unde pot vota moldovenii în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat, marți seară, un mesaj cu însemnătate pentru români, moldoveni, dar și pentru Nicușor Dan, candidatul independent la Președinția României.

Mesajul a fost transmis pe Facebook prin intermediul unui videoclip care a ajuns în prezent la peste 31 00 de aprecieri și peste 10 000 de distribuiri.

Citește și: Elena Lasconi a anunțat cum votează în turul 2 al alegerilor. Fosta președintă USR: „Dumnezeu să binecuvânteze România!”

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, mesaj public pentru Nicușor Dan și pentru România: „Sora noastră bună!”

Articolul continuă după reclamă

Președinta Republicii Moldova și-a anunțat susținerea pentru actualul primar al Capitalei și candidat independent calificat în turul doi al alegerilor prezidențiale din țara noastră și i-a îndemnat inclusiv pe moldovenii cu cetățenie română să iasă la vot pentru a apăra valorile și câștigurile obținute de România.

„Dragi concetăţeni, în aceste zile, îmi amintesc de perioada alegerilor prezidenţiale din 2020, turul doi. A fost o puternică emoţie naţională şi personală. Ne-am mobilizat cu toţii, cu mic şi mare, acasă şi în diaspora. Nimeni nu credea că oamenii vor veni la vot în număr atât de mare. Mai multe sondaje ziceau că oponentul meu, un personaj controlat de Kremlin, va câştiga alegerile. Nimeni nu credea că vom reuşi să ridicăm un val pentru Moldova onestă, liberă, curajoasă. Dar am reuşit. Ne-am dorit să ne apropiem de UE, acolo unde e deja România şi am făcut paşi hotărâţi pe această cale.

Citește și: Ce note au luat la BAC George Simion și Nicușor Dan. Candidații la Președinția României și-au arătat diplomele fără rețineri

„Ne-am dorit să ne rupem de şantajul rusesc şi am reuşit asta inclusiv cu ajutorul României. Ne dorim să trăim mai bine, să avem drumuri, salarii şi pensii ca în România. Şi muncim pentru asta. Atâtea am învăţat de la România, la atâtea ne-a inspirat România. Acum România are nevoie de noi şi Europa are nevoie de noi în România. Noi, moldovenii, ştim cât valorează libertatea, siguranţa dorinţa de a face parte din familia europeană, iar aceia dintre noi care suntem şi cetăţeni români pot vota în acest sfârşit de săptămână pentru a proteja ceea ce a câştigat deja România, dar care e ameninţat acum” a declarat aceasta prin intermediul videoclipului postat chiar pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, ea a avut un mesaj și pentru candidatul independent la alegerile prezidențiale de duminică, 18 mai, urându-i succes și transmițându-i cele mai bune gânduri:

„Succes, Nicuşor Dan! Îţi admir decenţa, rezistenţa, respectul pentru adevăr. Nu e uşor în vremuri populiste, dar e cu atât mai important să facem ce trebuie pentru România şi pentru Republica Moldova. Succes, România, sora noastră bună, contăm pe tine în Europa. Şi tu contează pe noi!”

Iată și momentul video:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Unde pot vota moldovenii în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România

Procedura de vot pentru turul doi este identică cu cea aplicată în primul tur. Mai exact, pe tot teritoriul Republicii Moldova vor fi deschise 64 de secții de votare care vor fi împărțite astfel:

În regiunea de nord a țării: 18 secții de votare

În regiunea de centru a țării : 38 de secții de votare, dintre care 20 vor fi în orașul Chișinău

În regiunea de sud a țării: 8 secții de votare

Citește și: Răspunsul oferit de Mirabela Grădinaru la întrebarea dacă și-au botezat copiii. Adevărul din familia lui Nicușor Dan