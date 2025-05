Nicușor Dan și George Simion au prezentat întregii țări diplomele de bacalaureat în original. Ce medii au obținut cei doi candidați la Președinția României.

Nicușor Dan și George Simion, cei doi candidați care se luptă pentru funcția de Președinte al României, au făcut publice diplomele de bacalaureat pentru a pune capăt tuturor speculațiilor cu privire la notele obținute după finalizarea studiilor de liceu.

Pentru că în mediul online circula un „fake news grosolan” cu diploma de bacalaureat a actualului primar al Bucureștiului, acesta a decis să prezinte întregii țări documentul original chiar în direct la televizor.

Ulterior, la o zi distanță, și George Simion a hotărât să facă publice notele pe care le-a obținut la examenul de bacalaureat în cadrul dezbaterii de la Camera de Comerț și Industrie a României.

Descoperă în rândurile de mai jos ce note au obținut cei doi candidați și ce declarații au făcut în acest sens.

Ce note au luat la BAC George Simion și Nicușor Dan. Candidații la Președinția României și-au arătat diplomele fără rețineri

Nicușor Dan a absolvit Liceul „Radu Negru” din Făgăraș și a susținut examenul de bacalaureat la Craiova în anul 1989. Candidatul independent la Președinția României a obținut o medie de 9,87 și următoarele note:

Limba și literatura română : 9,50

Matematică: 10

Fizică: 10

Proba practică: 10

„Originalul îl am aici. Și putem să ne uităm pe el. (...) Pe verso sunt notele pe care le-am obținut la liceu, mediile pe liceu (în dreapta - n.r), și aici (în stânga - n.r.), la probele pe care le-am dat în momentul în care am susținut proba. Eram la un liceu din Craiova pentru că eram în lotul de matematică. Și de asta n-am dat la Făgăraș și am dat la Craiova” a spus actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, în cadrul dezbaterii de luni seară de la Digi 24.

George Simion a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București și a susținut examenul de bacalaureat în anul 2005. Candidatul AUR a obținut la examenul maturității media 9,79 și următoarele note:

Limba și literatura română, proba scrisă: 9

Limba și literatura română, proba orală: 10

Limba franceză, proba orală: 10

Limba engleză, proba scrisă : 9,60

Istoria românilor, proba scrisă : 9,55

Educație fizică: 10

„Nu vom lăsa capul jos în fața nimănui pentru că am văzut în ultima perioadă un șir de minciuni în spațiu public și contracandidatul meu, protejat de diferite interese, am văzut că a venit să-și aducă diploma de bacalaureat. Da, într-adevăr, față de fostul premier al țării, posedă o diploma de bacalaureat. Dar și noi avem și diplome de bacalaureat, și diplome de licență și de... Sunt autentice. Reprezintă instituții de învățământ respectabile din statul român. Eu cred în potențialul creativ al statului român eliberat de paraziţi și a poporului român, prin toți reprezentanții săi care își fac cu cinste meseria (...). Nu suntem acei inculți, acea pleavă a societății cum am fost portretizați de adversarii noștri” a declarat și George Simion.

