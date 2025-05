Rezultate alegeri prezidențiale 2025. Nicușor Dan este președintele României. Luptă strânsă între George Simion și Nicușor Dan

Pe 18 mai 2025 a avut turul 2 al alegerilor prezidențiale, iar românii au avut de ales pentru Palatul Cotroceni între George Simion, candidatul AUR, și Nicușor Dan, candidat independent.

Românii au decis și au votat după ce au cântărit bine eforturile celor doi candidați din turul 2 al alegerilor prezidențiale 2025.

Nicușor Dan este noul președinte al României

Lupta dintre George Simion, candidatul AUR, și Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale 2025. Românii din țară, dar și din diaspora au ales președintele României pentru următorii 5 ani.

După cele două exit poll-uri, cel de la Avangard și cel de la CURS, au indicat rezultatele, după cum urmează:

Exit poll Avangard ora 21.00

Nicușor Dan 54,90%

George Simion 45,10%

Exit poll CURS ora 21.00

Nicușor Dan 54,10%

George Simion 45,90%

După datele publicate de BEC, la ora 23.00, Nicușor Dan a obținut 53,86%, iar George Simion a luat 46,14% din voturile românilor.

Așadar, noul președinte al României ales cu 53,86% din voturi este Nicușor Dan. El a primit 6.168.642, cu 829.589 mai multe voturi decât George Simion.

Candidatul aflat pe locul 2 în turul 2 al alegerilor prezidențiale este George Simion, obținând 46,14% din voturi, adică 5.339.053 voturi.

În ziua alegerilor, imediat după ce a votat în Făgăraș, locul său natal, Nicușor Dan a transmis un mesaj important alegătorilor. Candidatul la prezidențiale a ales să voteze chiar la școala la care a învățat pentru că a vrut să evidențieze că fiecare dintre noi ar trebui să ne amintim de unde am plecat.

„Am votat astăzi la Făgăraș, în orașul meu natal, în școala în care am învățat.

Este esențial să ținem minte de unde am plecat, unde ne sunt rădăcinile, și să realizăm că nu trebuie să existe două Românii - una a marilor orașe și alta a satelor sau orașelor mici, ci trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România.

Am votat cu curaj, cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți și muncitori, și care nu se mai simt de mult reprezentați.

România astăzi este despre speranță, despre o schimbare care să aducă bunăstare, nu una care aduce aventură și descurajarea investițiilor în țara noastră.

Acum suntem la un punct de cotitură, în care votăm pentru o societate unită, în care să avem dialog și nu pentru una în care să fim dezbinați.

Vă invit pe toți să ieșiți la vot - de votul fiecăruia dintre noi depinde viitorul următorilor ani. A vota este un semn că îți pasă, că vrei o schimbare reală. Că nu renunți la visul unei țări în care merită să trăiești, să muncești și să speri”, a scris Nicușor Dan la o postare pe contul său de Instagram.

De cealaltă parte, atunci când a mers la urne alături de Călin Georgescu, George Simion, a transmis un mesaj alegătorilor români.

Cei doi au fost opriți de polițiști în secția de votare pentru că nu aveau voie să dea declarații în cadrul secției. George Simion nu a apreciat deloc gestul polițistului, dar a transmis românilor următorul mesaj:

„Am votat împotriva nedreptăţilor făcute poporului român, am votat împotriva inechităţilor şi umilinţelor la care surorile şi fraţii noştri au fost supuşi şi aici, în actuale graniţe şi pretutindeni. Am votat împotriva abuzurilor şi împotriva sărăciei, am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi, dar totodată am votat pentru viitorul nostru, care să fie decis doar de români, pentru români şi pentru România”.

După aflarea rezultatelor, George Simion și-a recunoscut înfrângerea printr-un mesaj video, în timp ce Nicușor Dan le-a mulțumit românilor pentru mobilizare și le-a făcut o promisiune.

„Aș vrea să îl felicit pe contracandidatul meu, Nicușor Dan, a câștigat alegerile, a fost voința poporului român. Le mulțumesc celor peste 5 milionae de români care și-au pus încrederea în mine. Sper că v-am reprezentat cu cinste. Este timpul să continuăm lupta noastră pentru dreptate, pentru adevăr, pentru familia naturală, pentru credința creștină și pentru libertate. Vom fi în continuare o parte importantă și semnificativă a societății românești. Vă rog pe fiecare dintre voi să nu abandonăm, mergem până la capăt, chiar dacă este greu să simțim acest gust amar al înfrângerii. România și poporul român trebuie să fie pe primul loc”, a transmis George Simion, într-un mesaj video pe Facebook.

„Este victoria a mii și mii de oameni. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile acestea, pentru că vom avea, împreună, multe de traversat. Dar ceea ce ați făcut voi, ca societate, în aceste săptămâni, a fost extraordinar: ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți mai departe. E victoria voastră. România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România. (...) Să continuăm să credem în România. Și de mâine – la muncă!”, a spus Nicușor Dan, noul președinte al Românei.