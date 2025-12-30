Cum arăta Anda Adam la începutul carierei sale. Era brunetă, cu forme voluptoase și făcea furori în anii 2000

Antena Căutare
Imaginea cu Anda Adam la începutul carierei sale. Artista făcea furori în anii 2000.

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 09:30 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 22:40
Cum arăta Anda Adam la începutul carierei. Era brunetă, cu forme voluptoase și făcea furori la începutul anilor 2000 | Hepta/Captură Instagram

Anda Adam este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Dacă recent și-a testat limitele la Asia Express și a demonstrat ce poate, în urmă cu ani de zile artista făcea primii pași în muzică și voia să le arate tuturor cine este. Iată cum arăta Anda Adam la debutul său în muzică!

Imaginea cu Anda Adam la începutul carierei sale

Timpul a trecut, Anda Adam s-a făcut remarcată, iar multe dintre piesele sale continuă să fie la inima publicului. Pe când era la început de drum, la sfârșitul anilor `90, Anda Adam era brunetă, cu părul lung și ondulat.

Artista impresiona încă de atunci prin formele sale voluptoase, evidențiate în ținute îndrăznețe, iar aparițiile ei nu puteau fi trecute cu vederea.

Anda Adam, în vârstă de 45 de ani, a debutat în 1999. Melodia „Nu mă uita”, în colaborare cu trupa R.A.C.L.A, i-a asigurat intrarea pe piața muzicală, iar numele ei a rămas la fel de sonor până astăzi.

Prima ei apariție în cadrul unei emisiuni TV se întâmpla la începutul anilor `90, în cadrul unui show de talente al unui post privat de televiziune. Încă de atunci, Anda Adam impresiona prin calitățile vocale remarcabile și atuurile sale fizice, potrivit Revista Viva.

Cât cere pe un concert Anda Adam. Ce tarife are celebra cântăreață

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Anda Adam este destul de solicitată când vine vorba de evenimente.

Cântăreața urcă pe scenă des, iar aparițiile sale bucură pe toată lumea. Aceasta cântă la concerte în aer liber, nunți, botezuri, aniversări, evenimente corporate, concerte în club și concerte la baluri de boboci.

Pentru că este o artistă apreciată și iubită de mulți români, tariful său este pe măsura așteptărilor. Cei care își doresc să o aibă pe Anda Adam la evenimentul lor trebuie să scoată din buzunar între 3.000 și 4.000 de euro, potrivit evz.ro. Durata unui concert este de 45 - 50 de minute.

Sumele diferă în funcție de durata concertului, tipul de eveniment și perioada anului. Un lucru este cert, Anda Adam reușește să facă un spectacol de zile mari atunci când urcă pe scenă.

