Radu Almășan de la Bosquito, fotografia emoționantă de familie care i-a înduioșat pe fani.Ce imagine a postat cu soția și fiul lor

Radu Almășan, vocalistul trupei Bosquito, a postat recent o imagine emoționantă de familie alături de soția sa și fiul lor, cu care a atras imediat atenția fanilor.

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 08:20 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 09:37
Artistul a postat recent o imagine de colecție cu soția sa și fiul lor, iar fanii au fost impresionați. | Hepta & Antena 1

Artistul se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, având alături o familie frumoasă care îl susține. Radu Almășan a devenit tată pentru prima oară în urmă cu 6 luni și de atunci trăiește una dintre cele mai frumoase experiențe alături de partenera sa.

Imaginea emoționantă de familie a lui Radu Almășan, alături de soția și fiul lor

El și soția sa, Mădălina, se bucură din plin de experiența de a fi părinți, având un băiețel care le-a adus împlinire. Radu și Mădălina sunt căsătoriți de 3 ani și jumătate și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Chiar dacă iubirea lor e înfloritoare, artistul a dorit să fie mai rezervat și mult timp și-a ținut viața personală departe de ochii presei și ai curioșilor, bucurându-se de momentele frumoase alături de Mădălina fără să fie în lumina reflectoarelor.

Cu toate acestea, el este mândru de familia minunată pe care a reușit să o construiască alături de soția lui și a postat recent, chiar de Crăciun, o imagine de pus în ramă cu partenera lui și fiul lor.

Toți trei apar extrem de eleganți, Radu poartă un costum negru, Mădălina o rochie neagră din catifea și botine negre cu toc, iar fiul lor este îmbrăcat într-o salopetă verde și o bluziță albă. Mădălina îl ține în brațe pe băiețelul lor, iar Radu o ține de mijloc pe Mădălina, fiind foarte protectiv cu familia sa.

Artistul se mândrește cu iubita lui și mama copilului său, iar iubirea pe care le-o poartă acestora poate fi citită în privirea sa. Cu zâmbete largi, îmbrăcați de sărbătoare, se pare că artistul și soția sa s-au bucurat din plin de acest Crăciun, în sânul familiei.

Radu Almășan a avut recent încă un motiv de celebrare, și anume ziua de naștere a Mădălinei, și nu a ratat ocazia de a-i face o urare emoționantă celei care l-a făcut tătic pentru prima dată.

El a postat pe contul său de Instagram o imagine cu Mădălina într-o rochie albă, într-un decor de Crăciun, iar descrierea postării a fost cea care i-a emoționat pe fani.

„Femeie, gagică, prietenă și, mai nou, mamă. La mulți ani, iubito, intrăm în al zecelea an împreună și abia îi aștept pe următorii zece. Sunt convins că vor fi și ei plini de surprize și de noi aventuri. Să ne trăiești! Radu și Toni”, a scris Radu Almășan.

Prin urmare, el a dezvăluit și numele bebelușului lor în vârstă de 6 luni, Toni. În secțiunea de comentarii, fanii i-au transmis cele mai călduroase urări Mădălinei de ziua ei de naștere.

Aceștia nu au putut să nu observe că Mădălina este într-o formă fizică de invidiat la 6 luni după ce a născut, având acum din nou o siluetă sculptată și suplă. Tânăra mămică se bucură din plin de momentele petrecute alături de familia ei și de noua ipostază care îi aduce împlinire.

