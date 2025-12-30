Fostul fotbalist Cristi Tănase și soția sa, Adina, s-au împăcat! Motivul pentru care au luat această decizie

Fostul fotbalist Cristian Tănase a făcut de curând un anunț care i-a surprins pe fanii săi.

După ce în urmă cu un an fotbalistul internațional și soția sa, Adina, au decis să își spună adio, cei doi au anunțat acum că există loc de împăcare.

Decizia neașteptată pe care fostul fotbalist Cristian Tănase a luat-o în legătură cu soția lui, Adina

Soția fostului fotbalist, Adina Tănase, a făcut anunțul prin care spune că au dat uitării tensiunile care au existat între ei în ultima perioadă și au decis să îngroape securea războiului, dezvăluind care e, de fapt, adevăratul motiv al împăcării lor.

Cristian Tănase și Adina, soția lui, au împreună o fetiță, iar Adina a explicat că ea și partenerul ei au decis să își mai dea o șansă de dragul micuței lor. Cu toate acestea, nu este foarte clar dacă ei s-au împăcat reluând relația de iubire sau dacă doar au reușit să rămână prieteni pentru a-și putea crește împreună copilul, pe Celine Maria.

Deși sunt despărțiți de mai bine de un an, cei doi nu au divorțat și se pare că acum au revenit la sentimente mai bune.

Fotbalistul a avut un an greu, cu multe controverse și diferite zvonuri apărute în presă legate de viața lui amoroasă. Relația din ultimele luni dintre Cristian și Adina a fost una marcată de tensiuni, împăcări și despărțiri, iar acest lucru se pare că a adus instabilitate și pentru fiica lor.

Adina Maria Tănase, soția fostului fotbalist, a transmis recent că ea și soțul ei au ajuns la un consens.

Cei doi pare că au decis să facă un compromis pentru a-i oferi fiicei lor mai multă stabilitate și siguranță. Adina a spus că pentru ei fericirea și bunăstarea fetiței lor, Celine Maria, este cea mai importantă și așa au decis că trebuie să petreacă mai mult timp împreună ca o familie. Cu toate acestea, soția fostului fotbalist nu a dezvăluit dacă cei doi își continuă viața personală separat, având vieți amoroase diferite.

„Am fost la războaie grele, cu durere, cu orgoliul, cu trecutul și am înțeles un singur lucru: fericirea lui Celine este mai importantă decât orice rană dintre noi. Pentru liniștea ei, pentru copilăria ei petrecem timp împreună. Fiecare dintre noi are viața lui. În viața personală, fiecare alege ce vrea, cum vrea, când vrea, dar când vine vorba de Celine, alegerea noastră este una singură: ea“, a fost mesajul Adinei Maria Tănase.

La sfârșitul lunii noiembrie se pare că Adina și Cristian Tănase aveau un nou conflict, după ce fotbalistul ar fi declarat că nu își putea vedea fiica decât în prezența soției sale.

Se pare că acum ei au ales să lase deoparte certurile și neînțelegerile de dragul copilului lor.

