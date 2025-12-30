Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Fostul fotbalist Cristi Tănase și soția sa, Adina, s-au împăcat! Motivul pentru care au luat această decizie

Fostul fotbalist Cristi Tănase și soția sa, Adina, s-au împăcat! Motivul pentru care au luat această decizie

Fostul fotbalist Cristian Tănase a făcut de curând un anunț care i-a surprins pe fanii săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 11:08 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 11:50
Galerie
Fostul fotbalist și soția sa, Adina Maria, au decis să lase deoparte conflictele și să revină la sentimente mai bune. | Hepta

După ce în urmă cu un an fotbalistul internațional și soția sa, Adina, au decis să își spună adio, cei doi au anunțat acum că există loc de împăcare.

Decizia neașteptată pe care fostul fotbalist Cristian Tănase a luat-o în legătură cu soția lui, Adina

Soția fostului fotbalist, Adina Tănase, a făcut anunțul prin care spune că au dat uitării tensiunile care au existat între ei în ultima perioadă și au decis să îngroape securea războiului, dezvăluind care e, de fapt, adevăratul motiv al împăcării lor.

Citește și: Mesajul dureros, transmis de fostul fotbalist Ionel Ganea, în prima sa apariție publică după moartea fiului său

Articolul continuă după reclamă

Cristian Tănase și Adina, soția lui, au împreună o fetiță, iar Adina a explicat că ea și partenerul ei au decis să își mai dea o șansă de dragul micuței lor. Cu toate acestea, nu este foarte clar dacă ei s-au împăcat reluând relația de iubire sau dacă doar au reușit să rămână prieteni pentru a-și putea crește împreună copilul, pe Celine Maria.

Deși sunt despărțiți de mai bine de un an, cei doi nu au divorțat și se pare că acum au revenit la sentimente mai bune.

Fotbalistul a avut un an greu, cu multe controverse și diferite zvonuri apărute în presă legate de viața lui amoroasă. Relația din ultimele luni dintre Cristian și Adina a fost una marcată de tensiuni, împăcări și despărțiri, iar acest lucru se pare că a adus instabilitate și pentru fiica lor.

Adina Maria Tănase, soția fostului fotbalist, a transmis recent că ea și soțul ei au ajuns la un consens.

Citește și: Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a recunoscut tot

Cei doi pare că au decis să facă un compromis pentru a-i oferi fiicei lor mai multă stabilitate și siguranță. Adina a spus că pentru ei fericirea și bunăstarea fetiței lor, Celine Maria, este cea mai importantă și așa au decis că trebuie să petreacă mai mult timp împreună ca o familie. Cu toate acestea, soția fostului fotbalist nu a dezvăluit dacă cei doi își continuă viața personală separat, având vieți amoroase diferite.

„Am fost la războaie grele, cu durere, cu orgoliul, cu trecutul și am înțeles un singur lucru: fericirea lui Celine este mai importantă decât orice rană dintre noi. Pentru liniștea ei, pentru copilăria ei petrecem timp împreună. Fiecare dintre noi are viața lui. În viața personală, fiecare alege ce vrea, cum vrea, când vrea, dar când vine vorba de Celine, alegerea noastră este una singură: ea“, a fost mesajul Adinei Maria Tănase.

La sfârșitul lunii noiembrie se pare că Adina și Cristian Tănase aveau un nou conflict, după ce fotbalistul ar fi declarat că nu își putea vedea fiica decât în prezența soției sale.

Se pare că acum ei au ales să lase deoparte certurile și neînțelegerile de dragul copilului lor.

colaj cristian tanase
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea. Cum arată și ce planuri mai are fostul fotbalist

Cum arăta Anda Adam la începutul carierei sale. Era brunetă, cu forme voluptoase și făcea furori în anii 2000... Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Observatornews.ro Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026 Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Antena 3 Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre greutățile vieții
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre...
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou HelloTaste.ro
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Universul le ridică pe piedestal: Top 5 zodii care fac saltul vieții lor în prima parte a anului
Universul le ridică pe piedestal: Top 5 zodii care fac saltul vieții lor în prima parte a anului Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x