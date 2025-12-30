Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Pamela Anderson rupe tăcerea despre relația „intimă” cu Liam Neeson. Ce a dezvăluit actrița

Pamela Anderson rupe tăcerea despre relația „intimă” cu Liam Neeson. Ce a dezvăluit actrița

Pamela Anderson a abordat pentru prima dată speculațiile privind relația ei „intimă” cu actorul Liam Neeson.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 07:15 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 22:28
Galerie
Pamela Anderson rupe tăcerea despre relația „intimă” cu Liam Neeson. Ce a dezvăluit actrița | Profimedia

Pamela Anderson și Liam Neeson au devenit, în mod neașteptat, favoriții pentru titlul de cuplul anului 2025, după ce comportamentul lor afectuos în timpul promovării filmului „The Naked Gun” a stârnit rumoare printre fani.

Citește și: Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere. Cum se apară vedeta: „Frumusețea e subiectivă”

Ce dezvăluiri a făcut Pamela Anderson

Vedeta din „Baywatch” și actorul din „Taken” au părut să flirteze în timpul interviurilor, au avut o chimie evidentă în film și chiar s-au sărutat pe obraz în timpul evenimentului pe covorul roșu, ceea ce a stârnit speculații vara trecută.

Articolul continuă după reclamă

Într-un interviu acordat pentru Revista People, Pamela Anderson a vorbit pentru prima dată despre relația „intimă” cu Liam Neeson. Vedeta a confirmat că ea și celebrul actor au avut o scurtă idilă și a făcut mai multe clarificări.

„Dacă vreți să știți, Liam și cu mine am avut o relație amoroasă pentru o scurtă perioadă, dar numai după ce am terminat filmările”, a mărturisit Pamela Anderson, dezvăluind că a petrecut o săptămână la casa lui Liam Neeson din nordul statului New York, potrivit Spynews.

Legătura dintre cei doi actori a fost una cât se poate de reală, actorul nord-irlandez prezentând-o pe vedeta din „Baywatch” drept „viitoarea doamnă Neeson”, când au ieșit la cină într-o ocazie, mai transmite sursa citată mai sus.

Cu toate acestea, relația lor a fost de scurtă durată, Pamela Anderson clarificând că ea și Liam Neeson s-au despărțit după o „săptămână romantică pierdută”.

Citește și: Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei

În ce relații au rămas Pamela Anderson și Liam Neeson

Pamela Anderson a vorbit și despre relația actuală cu Liam Neeson. Vedeta a dezvăluit că, deși între ei a existat o legătură „intimă” în trecut, acum sunt prieteni.

„Îl ador pe Liam. Dar, sinceră să fiu, suntem mai mult prieteni”, a dezvăluit Pamela Anderson, potrivit Spynews.

Actrița a mai adăugat că Liam Neeson o susține în parcursul ei profesional, actorul fiind foarte mândru de ea.

Liam Neeson și Pamela Anderson sunt două figuri emblematice ale Hollywoodului. Ambii au fost, de-a lungul timpului, implicați în relații notabile.

Liam Neeson a fost căsătorit cu regretata actriță Natasha Richardson. Cei doi s-au căsătorit în 1994, după ce au lucrat împreună într-o piesă pe Broadway și s-au îndrăgostit. Au rămas împreună până în 2009, când Natasha a murit într-un accident de schi. Împreună au doi fii, pe Michael și Daniel.

„A fost un lucru îngrozitor”, a declarat Liam Neeson într-un interviu, în 2024. „Toți s-au adunat în jurul nostru și ne-au oferit sprijin”. El a mai spus că Richardson „ar fi mândră” de cei doi fii ai lor.

Pamela Anderson a avut și ea relații foarte mediatizate, inclusiv căsătoria cu Tommy Lee și logodna cu Kid Rock. Pamela și Lee au împreună doi fii, pe Brandon Thomas și Dylan.

+14
Mai multe fotografii

„Am ieșit de multe ori la cină cu echipa. L-am invitat pe el și pe asistenta lui la seri liniștite alături de mine și asistenta mea, așa că relația noastră a rămas cumva <<romantică în limite profesionale>> pe durata filmărilor”, mai spunea actrița despre relația cu Liam Neeson.

Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre greutățile vie... Din ce își câștigă banii „Gogoașă” din „Trăsniții”. Constantin Zamfirescu s-a reprofilat după ce a învins lupta cu cance...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Observatornews.ro Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026 Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Antena 3 Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre greutățile vieții
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre...
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită Catine.ro
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion HelloTaste.ro
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii Jurnalul
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x