Pamela Anderson rupe tăcerea despre relația „intimă” cu Liam Neeson. Ce a dezvăluit actrița

Pamela Anderson a abordat pentru prima dată speculațiile privind relația ei „intimă” cu actorul Liam Neeson.

Pamela Anderson și Liam Neeson au devenit, în mod neașteptat, favoriții pentru titlul de cuplul anului 2025, după ce comportamentul lor afectuos în timpul promovării filmului „The Naked Gun” a stârnit rumoare printre fani.

Citește și: Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere. Cum se apară vedeta: „Frumusețea e subiectivă”

Ce dezvăluiri a făcut Pamela Anderson

Vedeta din „Baywatch” și actorul din „Taken” au părut să flirteze în timpul interviurilor, au avut o chimie evidentă în film și chiar s-au sărutat pe obraz în timpul evenimentului pe covorul roșu, ceea ce a stârnit speculații vara trecută.

Articolul continuă după reclamă

Într-un interviu acordat pentru Revista People, Pamela Anderson a vorbit pentru prima dată despre relația „intimă” cu Liam Neeson. Vedeta a confirmat că ea și celebrul actor au avut o scurtă idilă și a făcut mai multe clarificări.

„Dacă vreți să știți, Liam și cu mine am avut o relație amoroasă pentru o scurtă perioadă, dar numai după ce am terminat filmările”, a mărturisit Pamela Anderson, dezvăluind că a petrecut o săptămână la casa lui Liam Neeson din nordul statului New York, potrivit Spynews.

Legătura dintre cei doi actori a fost una cât se poate de reală, actorul nord-irlandez prezentând-o pe vedeta din „Baywatch” drept „viitoarea doamnă Neeson”, când au ieșit la cină într-o ocazie, mai transmite sursa citată mai sus.

Cu toate acestea, relația lor a fost de scurtă durată, Pamela Anderson clarificând că ea și Liam Neeson s-au despărțit după o „săptămână romantică pierdută”.

Citește și: Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei

În ce relații au rămas Pamela Anderson și Liam Neeson

Pamela Anderson a vorbit și despre relația actuală cu Liam Neeson. Vedeta a dezvăluit că, deși între ei a existat o legătură „intimă” în trecut, acum sunt prieteni.

„Îl ador pe Liam. Dar, sinceră să fiu, suntem mai mult prieteni”, a dezvăluit Pamela Anderson, potrivit Spynews.

Actrița a mai adăugat că Liam Neeson o susține în parcursul ei profesional, actorul fiind foarte mândru de ea.

Liam Neeson și Pamela Anderson sunt două figuri emblematice ale Hollywoodului. Ambii au fost, de-a lungul timpului, implicați în relații notabile.

Liam Neeson a fost căsătorit cu regretata actriță Natasha Richardson. Cei doi s-au căsătorit în 1994, după ce au lucrat împreună într-o piesă pe Broadway și s-au îndrăgostit. Au rămas împreună până în 2009, când Natasha a murit într-un accident de schi. Împreună au doi fii, pe Michael și Daniel.

„A fost un lucru îngrozitor”, a declarat Liam Neeson într-un interviu, în 2024. „Toți s-au adunat în jurul nostru și ne-au oferit sprijin”. El a mai spus că Richardson „ar fi mândră” de cei doi fii ai lor.

Pamela Anderson a avut și ea relații foarte mediatizate, inclusiv căsătoria cu Tommy Lee și logodna cu Kid Rock. Pamela și Lee au împreună doi fii, pe Brandon Thomas și Dylan.

„Am ieșit de multe ori la cină cu echipa. L-am invitat pe el și pe asistenta lui la seri liniștite alături de mine și asistenta mea, așa că relația noastră a rămas cumva <<romantică în limite profesionale>> pe durata filmărilor”, mai spunea actrița despre relația cu Liam Neeson.