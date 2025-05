Cum a apărut Nicușor Dan la secția de votare pentru alegerile prezidențiale 2025, turul 2. Ce ținută a ales Mirabela Grădinaru

Descoperă cum a apărut Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale 2025, turul 2, la secția de votare, dar și ce ținută a ales partenera acestuia.

Nicușor Dan, candidat independent, s-a prezentat duminică, 18 mai 2025, la votul pentru alegeri prezidențiale 2025, turul 2. Acesta a votat la Făgăraș, orașul său natal, transmițând un mesaj de solidaritate și unitate națională.

Ziua de duminică, 18 mai 2025, este una importantă pentru românii de pretutindeni, căci astăzi au șansa să își aleagă președintele pentru următorii cinci ani. Astfel, aproximativ 18 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne pentru a-şi alege preşedintele.

În cursa finală pentru Cotroceni au rămas doi candidaţi din cei 11 înscrişi în competiţia electorală - George Simion (AUR) şi Nicuşor Dan (independent). George Simion, candidatul AUR, a obţinut 3.862.761 voturi (40,96%) la primul tur de scrutin din 4 mai, fiind urmat de candidatul independent Nicuşor Dan, cu 1.979.767 voturi (20,99%), potrivit rezultatelor finale anunţate de Biroul Electoral Central.

După ce și-a exercitat dreptul de vot, duminică, 18 mai 2025, candidatul independent la Preşedinţie, Nicuşor Dan, și-a exprimat speranța într-o schimbare care să aducă prosperitate reală, investiții și dialog social, respingând izolarea României și dezbinarea societății.

„Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați. Acum două săptămâni, românii au votat schimbare. Întrebarea este: care schimbare? Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu una care să aducă aventură și descurajarea investițiilor în România. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare bună cu partenerii noștri europeni și nu pentru izolarea României și am votat pentru o societate în care să avem dialog și nu una în care să fim dezbinați.

Am votat cu speranță și am ales să votez aici, la Făgăraș, ca să transmitem oamenilor că e important să știm de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii: una a marilor orașe și una a zonei rurale și a orașelor mici. Trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România”, a declarat Nicușor Dan, în afara secției de votare, potrivit observatornews.ro.

