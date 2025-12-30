Din ce își câștigă banii „Gogoașă” din „Trăsniții”? Constantin Zamfirescu s-a reprofilat după ce a învins lupta cu cancerul

Actorul Constantin Zamfirescu sau „Gogoașă”, așa cum îl știe toată lumea după rolul din serialul „Trăsniții”, și-a deschis sufletul în fața publicului și a făcut mărturisiri despre viața sa.

În vârstă de 59 de ani, actorul Constantin Zamfirescu lucrează, în prezent, ca taximetrist. Într-un interviu pentru click.ro, „Gogoașă” a dezvăluit motivul pentru care a dispărut complet de pe micul ecran.

Motivul pentru care „Gogoașă” a dispărut de pe micile ecrane: „Jocurile sunt deja făcute”

În cadrul interviului pentru click.ro, actorul Constantin Zamfirescu a explicat de ce nu dorește să mai interpreteze rolul lui „Gogoașă”, din serialul „Trăsniții” în cazul în care vor fi reluate filmările.

„Vreau să precizez, încă din start, că relația mea cu <<Trăsniții>> s-a încheiat, definitiv și irevocabil, acum șase ani, din motive strict financiare. Nu vreau să dezvolt subiectul, sunt lucruri prea dureroase”, a mărturisit actorul pentru sursa citată mai sus.

În această perioadă de timp, Constantin Zamfirescu a mai încercat să apară pe micile ecrane.

„În televiziune, jocurile sunt deja făcute, la toate posturile. Sincer, am tot încercat, până am fost dezarmat. Să fii ghiocel nu corespunde cu modul meu de gândire! Adevărul este că suntem seniori, ca vârstă, iar tineretul de azi nu a urmărit serialul. Publicul nostru era de la 35 de ani în sus, iar tinerii care sunt majoritari azi ca public nu ne mai știu, noi nu corespundem cerințelor actuale.

Ce am făcut atunci e diferit. Acum, tinerii nu mai au răbdare. Dacă nu le atragi atenția încă din primele două-trei secunde, renunță, schimbă postul, vor acțiune din start. Ei nu mai au răbdarea să urmărească firul acțiunii. Prin urmare, acesta este și targetul pe care s-au focusat televiziunile”, a spus el pentru click.ro.

Cu ce se ocupă actorul Constantin Zamfirescu în prezent

Actorul Constantin Zamfirescu a dezvăluit că a fost nevoit să se reprofileze ca să își câștige banii, iar acum trăiește din taximetrie.

„Și eu fac tot taximetrie, precum <<Americanu>> din serialul <<La Bloc>> (...) El a făcut, eu încă mai fac. Dacă s-ar câștiga bine din taximetrie, ceea ce lucrez eu acum, aș face asta relaxat. Dar, câștig ceva bani numai dacă stau zece ore, în trafic, șapte zile din șapte. Sunt nevoit să lucrez mult, pentru că mi-am luat o mașină, în leasing, trebuie să-mi acopăr ratele. Recunosc, sunt restanțier la somn, la odihnă”, a dezvăluit „Gogoașă” pentru sursa citată mai sus.

Constantin Zamfirescu a vorbit și despre starea sa de sănătate, la patru ani după ce a primit diagnosticul crunt.

„Am trecut printr-un cancer, sper să nu mai dezvolt și un altul. Nu cred, însă, că se va întâmpla asta, pentru că eu gândesc pozitiv. Dacă te închizi într-o cameră și te faci mic, deja ești un învins. Dar, dacă ești jovial, vesel, dacă vezi partea plină a paharului, așa cum sunt eu, atunci toate lucrurile decurg bine. N-ați văzut că, odată cu trecerea anilor, dacă mereu ai stat încruntat, capeți un chip de om trist, cu gură căzută?

Devii o murătură stricată, care comentează la orice. Eu mai am un singur rinichi și țin o anume dietă. Trebuie să consum o cantitate dublă de lichide și mai iau niște pastile pentru inimă, am ceva probleme cu tensiunea. Pe partea pe care nu mai e un rinichi, toate țesuturile sunt supuse unor acumulări de lichide, iar glezna mea se manifestă, se mai inflamează”, a precizat actorul pentru click.ro.

Actorul Constantin Zamfirescu: „M-am născut mort”

Constantin Zamfirescu a mai dezvăluit că, la naștere, medicii l-au declarat mort, însă a fost salvat, în ultima clipă, de o asistentă.

„La naștere, am suferit multiple accidente vasculare, în urma unei asfixieri. M-am născut în noaptea de Revelion, și, cum medicii nu aveau chef de naștere atunci, i-au dat mamei ceva pastile. M-am născut mort, medicii m-au tras până m-au spânzurat definitiv. Au încercat resuscitarea, nu au reușit, au renunțat, și au declarat decesul.

Dar, când asistenta m-a spălat cu apă rece, de acel mucus, am revenit brusc la viață. Acum 58 de ani, la spitale nu era apă caldă mereu la robinet, trebuia încălzită, dar cred că le-a fost lene. Oricum, nu era soarta mea să mor atunci. Aș fi lăsat un mare gol în viața tuturor, nu mai existau copiii mei și nici serialul <<Trăsniții>>”, a fost mărturisirea lui Constantin Zamfirescu pentru sursa citată mai sus.

