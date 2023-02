Andreea Bălan, primele declarații după ce a revăzut mesajul de la fetițele sale în America Express: „Voiam să plecam acasă”

Ziua de naștere a prins-o pe Andreea Bălan în Guatemala, în America Express și a primit un cadou emoționant de la producția emisiunii. Vedeta a vizionat un filmuleț cu fetițele sale care i-au spus „La mulți ani”, dar și că o așteaptă acasă cu marele premiu.

Voiam să-i fac o surpriză de ziua ei și am ales ceva care să îi amintească de fetițele ei: este un colier cu fetițe și cercei tot cu fetițe”, a spus aceasta în timp ce îi înmâna cadoul.

Ulterior, Irina arătat un videoclip care a emoționant-o până la lacrimi cu fiicele sale făcându-i urările.

„La mulți ani, mami. Ne e dor de tine. Te așteptăm cu bine și te iubim. Să vii câștigătoare și cu multe cadouri”, i-au transmis micuțele într-un clip adorabil în care i-au arătat și tortul pe care i l-au pregătit acasă.

„Eu sunt deja câștigătoare, că vă am pe voi”, le-a transmis artista. Nu mă așteptam la așa ceva și mi s-a făcut și mai dor de ele”, a mai adăugat ea cu ochii în lacrimi.

„Noi suntem o familie, dincolo de orice. Și atunci când am auzit glasul fetițelor, m-a luat un plans”, a spus și Andreea Antonescu.

Videoclipul a emoționat-o pe Andreea până la lacrimi, scoțând la iveală vulnerabilitatea sa.

Primele declarații ale Andreei Bălan după ce a revăzut clipul emoționant trimis de fetițele sale în America Express: „Îi spusesem Andreei că în etapa a 6-a vreau să intrăm la cursă și să mergem acasă, dar acest clip m-a ambiționat”

Andreea Bălan a povestit pentru Antena Stars că s-a emoțioat profund când a revăzut imaginile cu fetițele sale și a mărturisit că acestea i-au dat putere să meargă mai departe în competiție.

„Nu mă așteptam la acel cadou din partea producătorilor. Era ziua mea, 23 iunie, eram în Guatemala în timpul cursei. M-am relaxat în acea zi în cursă și nu prea am mai alergat și oarecum îmi pierdusem ambiția. Îmi era foarte dor de ele și voiam să vin acasă. Îi spusesem Andreei că în etapa a 6-a vreau să intrăm la cursă și să mergem acasă și acest filmuleț cumva m-a ambiționat pentru că în filmuleț fetițele spun: <mami, să te întorci acasă învingătoare>. Și mi-am dat seama că nu pot să mă întorc acasă și să le spun că am abandonat și trebuie să fiu un exemplu bun de ambiție și imediat m-am resetat. A ajuta și că am luat imunitatea și ne-am odihnit două zile. Am luat-o de la capăt cu forțe proaspete. Oamenii mă știu ambițioasă, destul de dură în business, dar când vine vorba de familia mea și de ele, acolo este și sensibilitatea mea. La un moment dat și Nelu Cortea a zis: Wow are suflet. Acolo este limita mea și acolo mă poți atinge. În continuare dorul a fost insuportabil, dar m-am resetat să rezistăm în competiție”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars.