Andreea Bălan, reacție acidă după ce internauții au comparat viața personală cu acțiunile din America Express: „Sunt răutăți”

Andreea Bălan a făcut echipă cu Andreea Antonescu la America Express, cele două ajungând până în mare finală. De-a lungul show-ului au fost supuse la probe care mai de care mai grele și au fost nevoite să-și demonstreze curajul și determinarea. Însă ca la orice joc, regulile sunt făcute să fie încălcate și pe acest principiu a mers și Andreea Bălan.

Andreea Bălan le răspunde celor care au criticat-o pentru acțiunile din America Express: „Mi-am asumat”

Cu toate că mulți au pus-o la zid pentru că a mai recurs la mici „artificii” pentru a trece mai ușor peste probe, ea spune că i se pare nedrept să fie judecată atât de dur.

Finala America Express 2023. Andreea Bălan a suferit o accidentare. Cortea și Bordea au pierdut controlul unei canoe

„Eu sunt foarte mândră de ce am făcut acolo. Faptul că se asociază ce am făcut acolo cu viața mea personală, că eu aș fi nu știu cum, că de aia nu stau și pleacă (n.red. bărbații din viața ei). Astea sunt niște răutăți misogine. Bărbații care au fost în emisiune, dacă ar fi făcut ce am făcut eu, s-ar fi interpretat: ce tari sunt, ce amuzanți sunt. Chiar și berea când am vărsat-o, am făcut-o știind că o să-mi iau penalizare, dar mi-am asumat”, a declarat Andreea Bălan pe vlogul ei.

În continuare, Andreea Bălan a mai povestit că a fost deranjată că oamenii au tras anumite concluzii despre viața sa personală privind show-ul America Express. Artista a ținut să menționeze că nu trebuie amestecată viața personală cu ce se vede pe tv, mai ales că era într-o competiție în care adrenalina a atins cote maxime de cele mai multe ori.

Mesajul dur transmis de Andreea Bălan celor care i-au comentat viața personală: „Să nu mai amestecăm ce se vede pe sticlă cu viața personală”

Andreea Bălan a mai mărturisit că a fost deranjată de comentariilor unor fani ai emisiunii care au comentat viața ei personală, motiv pentru care a ținut să explice de ce a pus punct relațiilor anterioare.

Jurnal de călătorie | America Express. Realitatea de dincolo de camerele de filmat, impresii la cald în Marea Finală

„Nu am stat în relațiile mele cu bărbații care au trecut prin viața mea pentru că eu nu am acceptat un compromis. Nu am acceptat să trec peste un înșelat, nu am acceptat să trec peste un bărbat care are vicii, nu am acceptat distanța într-o relație și nu am acceptat narcisismul într-o relație. Au fost tot felul de comentarii care aduceau acțiunile de la televizor în viața personală. Să nu mai amestecăm ce se vede pe sticlă cu viața personală. Sunt lucruri complet diferite.

Au mai fost comentarii că nu știu să pierd. Eu știu să pierd. Mi-am pierdut și viața la un moment dat, pentru câteva secunde, dar am revenit la viață și de atunci toată perspectiva asupra vieții s-a schimbat și sunt mult mai recunoscătoare pentru tot ce am. În momentul în care sunt într-o competiție sunt foarte focusată și da, vreau să câștig. Dacă nu câștig, dar iau un loc pe podium este minunat, dar nu mă las bătută”, a mai declarat Andreea Bălan.