Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui, episodul 4. Imagini inedite cu Romică Țociu și fiul său. Cum au apărut

În episodul 4 din Jurnal de călătorie, Romică Țociu și fiul său, Cătălin, au vorbit despre cea mai mare aventură din viața lor. Cei doi au fost filmați în ipostaze inedite pe Drumul Soarelui din America Express. Urmărește videoclipul de mai jos pentru a vedea situațiile neașteptate prin care au trecut.

Romică Țociu și fiul său, Cătălin, au acceptat provocarea America Express. Cei doi au plecat împreună pe Drumul Soarelui pentru a trece printr-o experiență de neuitat, dar și pentru a-și testa limitele.

Actorul nu a ezitat să menționeze că este o aventură de care se teme, însă se bucură de faptul că poate să treacă prin cele mai neașteptate momente alături de băiatul lui. În episodul 4 din Jurnal de călătorie, tânărul și tatăl său au fost filmați în diferite situații.

„Noi ți-am spus în țară că nu știm cum funcționăm! Nu se pupă cu nimic, am încredere în Cătălin. Îl cunosc foarte bine!”, a mărturisit Romică Țociu cu zâmbetul pe buze.

Citește și: Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui, episodul 3. Marius Damian a dezvăluit ce a descoperit în America Latină

De asemenea, telespectatorii au avut ocazia să vadă câteva întâmplări memorabile care au pus la încercare echipa lor în sezonul 6 din America Express. De altfel, se poate observa că atmosfera nu a fost tocmai calmă pe Drumul Soarelui, chiar dacă relația dintre actor și băiatul său este una deosebită.

„Deja suntem doi coechipieri, nu mai suntem tată și fiu”, a mărturisit Cătălin.

Cum au apărut Romică Țociu și fiul său, Cătălin, în episodul 4 din Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui

Experiența America Express nu este ușoară, iar drept dovadă stau situațiile grele pe care le întâmpină concurenții pe traseu. În episodul 4 din Jurnal de călătorie, Romică Țociu și fiul lui au scos la iveală informații impresionante despre aventura lor de pe Drumul Soarelui.

Aceștia au fost filmați atunci când presiunea competiției își punea amprenta asupra lor, iar nervii își făceau apariția. Tânărul a mărturisit despre tatăl lui că este o persoană care se enervează destul de ușor, de aici și ieșirile sale acide.

„Nu are răbdare, se enervează, toată emisiunea o să fie: „Unde m-ai adus?!”, „De ce am venit?”. Emisiunea făcea în așa fel încât te desparți, ori te apropie și mai mult”, a spus Cătălin.

Citește și: Jurnal de călătorie - America Express | Drumul Soarelui, episodul 2. Irina Fodor a dezvăluit ce pericole au existat în călătorie

„Nu e de mine! Eu zic că mai bine nu veneam, dar jur, experiența asta nu o trăiește un om într-o viața. A trebuit să ne turăm motoarele și să ne depășim limitele. Eu mă bucur că sunt cu Cătălin, a fost o mare surpriză băiatul meu pentru mine. Au fost dăți când am mâncat o dată la două zile. Am mâncat la ouă. Eu cu spaniola, am dat din mâini de mă dor. Este cea mai tare experiență pe care am trăit-o personal și cu Cătălin. Trebuie să-ți depășești limitele, dacă ai!”, l-a completat actorul pe fiul său.

Ce au mărturisit Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, înainte să plece pe Drumul Soarelui - America Express

Romică Țociu și băiatul lui, Cătălin, au vorbit deschis despre ce înseamnă pentru ei experiența America Express, înainte să plece pe traseul de pe Drumul Soarelui.

„Până acum nu am găsit curajul necesar, dar de data asta cred că și traseul a trezit în mine niște chestii interesante. Columbia, Ecuador, Argentina, mi se pare extraordinar faptul că le poți vedea dintr-o altă perspectivă, nu ca un simplu turist, e ceva unic! În plus, fiul meu, Cătălin, a zis că ăsta e visul lui, că și dorește foarte mult să fie acolo. Așa că, dacă e vorba de adrenalină, de a ne implica, am zis că e locul nostru! Energia și tinerețea lui, are 28 de ani, o să își spună cuvântul. Cred că la început eu voi fi locomotiva, după care voi deveni și eu vagonul. Așteptările mele sunt foarte mari, numai să nu mă pună să înot, că am o frică de apă...”, a mărturisit actorul.

„Am văzut încă din primul sezon cum toate echipele descoperă locuri noi și interesante și sunt puși în situații în care niciodată nu s-ar fi putut afla și atunci am zis că trebuie bifată o experiență ca aceasta. Chiar vreau să ies din confortul zilnic și este și o ocazie de a întări și mai mult relația pe care o am cu tata. Cred că împreună vom face o echipă de senzație!”, a mai adăugat Cătălin Țociu.