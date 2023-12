Alexia și Aris Eram, mesaj sensibil după eliminarea Giuliei și a lui Vlad Huidu de la America Express, sezonul 6. Ce au recunoscut

La scurt timp după difuzarea momentului în care Giulia și Vlad Huidu au părăsit Drumul Soarelui, frații Eram au publicat un mesaj emoționant în mediul online. Ce dezvăluiri din culisele America Express, sezonul 6 au făcut.

Ultima ediția înainte de Marea Finala America Express, sezonul 6 a fost una încărcată de emoții. Cele trei echipe rămase pe Drumul Soarelui au dat tot ce avut mai bune pentru a se feri de cutiile care puteau ascunde eliminarea. Ajunși la careu, tensiunea a atins cote maxime până când toate cuferele au fost deschise și s-au aflat echipele finaliste. Cu toate acestea, lacirmile le-au inundat chipurile tuturor concurenților, odată cu eliminarea Giuliei și a lui Vlad Huidu.

Deși adversari în competițe, cei mai afectați de vestea au fost Alexia și Aris Eram, care au ținut să le transmită câteva cuvinte celor doi după ce au părăsit Dumul Soarelui. Tinerii au dezvăluit că le-au fost ca niște părinți pe parcursul competiției și au făcut dezvăluiri din culisele reality show-ului.

Ce mesaj au transmis Alexia și Aris Eram în mediul online după eliminarea Gliuliei și a lui Vlad Huidu de la America Express, sezonul 6.

La scurt timp după difuzarea momentului în care Giulia și Vlad Huidu au fost eliminați de la America Express, sezonul 6 „adversarii” au revenit cu un mesaj emoționant în mediul online.

Prin intermediul unei postări pe conturile de Instagram, tinerii au dezvăluit că, pe parcursul competiției, toți patru au legat o relație foarte apropiată. Mai mult decât atât, Alexia și Aris Eram le-au mulțumit că le-au fost ca niște părinți pe Drumul Soarelui.

De asemenea, frații Eram au mai recunoscut că Giulia și Vlad ar fi meritat să câștige competiția, însă „viața e mereu surprinzătoare”.

„Când am plecat în America Express știam câte ceva despre Giulia și absolut nimic despre Vlad. Si au fost cea mai plăcută descoperire! Ne-am îndrăgostit de ei foarte repede pentru că sunt doi oameni calzi, prietenoși, buni, puternici și competitivi. Și am simtit imediat că vor fi ca niște părinți, care vor avea grija de noi. Le mulțumim, ne bucurăm enorm că i-am cunoscut, și cu toată sinceritatea le spunem că ,după așa un parcurs, meritau să câștige competiția! Dar cum viața e mereu surprinzătoare, azi suntem fericiți doar pentru că noi am caștigat niste prieteni extraordinari!”, au scris tinerii pe rețelele sociale după eliminarea Gliuliei și a lui Vlad Huidu de la America Express, sezonul 6 în ediția 43 din 26 decembrie 2023.

Emoționată de cuvintele fraților Eram, artista a adăugat și ea un comentariu la postarea celor doi. „Vă iubim! Noi suntem recunoscători că viața ne-a adus împreună!”, a reacționat Giulia.

Giulia și Vlad Huidu au părăsit competiția cu doar un pas înainte de ultima etapă de pe Drumul Soarelui. Marea Finală America Express se vede miercuri, de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY, iar lupta pentru marele premiu se dă între echipele Alexia și Aris Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru.