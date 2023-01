America Express, 18 ianuarie 2023. Replici acide între Jean Gavril și Andreea Bălan. Cine a intrat la cursa pentru ultima șansă

Tensiunile și-au spus cuvântul în ediția 4 din America Express - Drumul Aurului, de pe 18 ianuarie 2023. După ce Irina Fodor a anunțat cele două echipe care vor participa la cursa pentru ultima șansă: frații Gavril și Bruja și Pufeh, vedetele au fost puse să aleagă o a treia echipă care să intre la eliminare.

Replicile tăioase nu au întârziat să apară între concurenții reality show-ului. De asemenea, Jean Gavril și Andreea Bălan au avut un moment mai tensionat în timpul voturilor, care s-a lăsat cu reacții acide.

Hai să vezi ediția integral pe AntenaPlay.

Andreea Bălan și Jean Gavril și-au „aruncat” replici dure la America Express, înainte de cursa pentru ultima șansă. Ce echipe se vor lupta pentru a rămâne pe Drumul Aurului

Deși au trecut doar câteva zile pe Drumul Aurului, traseul dificil și misiunile complicate și-au pus amprenta asupra concurenților. Toți au luptat din greu pentru a rămâne în competiție cât mai mult, însă trei echipe n-au scăpat de cursa pentru ultima șansă.

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, după ce Jean Gavril a „atacat-o” direct pe Andreea Bălan. Acesta a votat ca echipa formată din Andreea Antonescu și colega ei să joace alături de ei misiunile din cursa pentru ultima șansă. Concurenții au dat cărțile pe față și au ieșit la iveală detalii neștiute.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman. Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă. (...) Vrea să ia numai locul 1”, a spus Jean Gavril.

Citește și: America Express, din nou lider de piață. Urmează ultima cursă în fața eliminării. Ce echipă riscă să plece acasă în această seară

„Unde te-am declarat?! Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză”, l-a întrebat Andreea Bălan.

„Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios.”, a mai adăugat artista.

„Croșeu de stânga!”, a spus Bie Adam când a văzut ce replici își aruncă cei doi.

„Sper că nu te sperie echipa care a fost numai pe ultimele locuri, tu ești câștigătoare. Aia zic!”, i-a mai spus Jean colegei sale de competiție.

Așadar, la cursa pentru ultima șansă din ediția 4 America Express - Drumul Aurului, de pe 18 ianuarie 2023, au intrat Jean și Dinu Gavril, Bruja și Pufeh, Bie Adam și mama ei.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Citește și: America Express, 17 ianuarie 2023. Cine a câștigat a doua imunitate de pe Drumul Aurului. Ce echipă s-a salvat de la eliminare

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.