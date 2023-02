America Express, 22 februarie 2023. De ce a apărut Cătălin Scărlătescu singur la careu. Ce a pățit Doina Teodoru

La începutul ediției 24 din 22 februarie 2023, Cătălin Scărlătescu și-a făcut apariția la careu fără partenera lui, Doina Teodoru, spre uimirea telespectatorilor, dar și a concurenților. Irina Fodor a explicat ce s-a întâmplat, iar chef-ul a dezvăluit prin ce a trecut în ziua anterioară iubita lui și care este motivul pentru care a venit neînsoțit.

Întreaga situație a stârnit îngrijorare printre echipe, iar cu toții au așteptat nerăbdători să afle care este acum starea ei și ce se va întâmpla în continuare.

Doina Teodoru a avut nevoie de ajutor medical la America Express, ediția 24 din 22 februarie 2023. Ce s-a întâmplat

După o cursă istovitoare, Doina Teodoru a avut nevoie de ajutorul medicilor și chiar a ajuns la perfuzii. Pe fondul oboselii, corpul ei a cedat și a nu a mai putut să facă față.

„Cătălin e singurel astăzi, Doinei i s-a făcut rău. A avut tensiunea 9 și acum e cu perfuzii”, a dezvăluit prezentatoarea show-ului.

„Cum am ajuns la Irina i s-a făcut rău. Pe mine m-a speriat. A venit spre mine, s-a transformat”, a povestit și Scărlătescu.

„Eu nu pot să-mi explic de unde a venit starea asta. Efectiv am avut o stare de leșin. Am avut o stare de leșin. Nu am mai văzut nimic în fața ochilor, mi s-a tăiat filmul, mi s-a făcut rău și știam că trebuie să mă întind, în cazul în care o să mi se facă rău, să nu mă lovesc”, a mărturisit Doina.

Cu toate acestea, pentru a mai îndulci situația, fetele de la Andre care au fost imune le-au făcut un cadou inedit colegilor: bomboane de ciocolată pregătite chiar de ele.

„Ca de fiecare dată când primim un cadou, e un gest foarte drăguț ca cineva din imunitate să se gândească la tine”, a spus bucuroasă Bie.

Și Puya și Melinda au pregătit mai multe cadouri pentru ceilalți concurenți. „Noi am dormit la Pompieri și aveau o cutie plină de cărți, în engleză. Am luat din ele pentru fiecare”, a dezvăluit rapperul.

Pentru frații Gavril el a adus o carte despre „cum să funcționeze ca un creier”, în timp ce pentru chef Scărlătescu, una despre cum să gătească fără sare. Bordea a primit și el o carte despre finanțe, iar pentru Cortea a pregătit una SF.

„Cumva m-am entuziasmat. Dar ori e un mesaj, că mă faci prost pe față, sau chiar mi-ai adus o carte care să-mi folosească”, a spus Jean.

„Puya pentru noi e o surpriză constantă”, au dezvăluit Ovidiu. Și Andreea Antonescu și Andreea Bălan au primit una cu Jane Fonda făcând fitness.

