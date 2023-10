America Express, sezonul 6. Ada Galeș a vrut să renunțe la un obiect de preț pentru a obține transport. Ce a zis șoferul

În ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 6, Ada Galeș a fost la un pas să renunțe la un obiect prețios, pentru a obține transport. Mama concurentei, Tony, a observat ceva complet neașteptat în mașina șoferului.

După misiunea de la la basilica Menor Senor de Los Milagros din orașul Buga, Ada Galeș și mama ei, Tony, au încercat să găsească o mașină care să le ducă la Cali. Tânăra a încercat să ofere șoferului un obiect de preț, ca să-l convingă să le ducă la următoarea destinație. Între timp, mama ei a făcut o descoperire neașteptată în mașină.

Ziua a început în forță pentru echipele care au pornit în cursa pentru cea de-a doua imunitate din etapa a doua de la America Express sezonul 6. Odată ce au ajuns la basilica Menor Senor de Los Milagros din orașul Buga, concurenții au avut de realizat o misiune nu tocmai ușoară.

„Dragilor, deși pare o altă biserică din Columbia, acesta este cel mai sfânt loc din această țară. Pelerini din toată Columbia vin să viziteze El Senior de Los Milagros, căutând un miracol pe care numai El îl poate săvârși. Misiunea voastră este sp îi aduceți o ofrandă și să vă rugați pentru împlinirea miraculoasă a unei dorințe personale. Căutați la magazinele religioase din zonă imaginea cu El Senior de Los Milagros marcă cu logoul America Express. Când o găsiți, întoarceți-vă aici, ca să primiți mai multe instrucțiuni pentru ritual”, a transmis Țuca pe mission board.

După asta, echipele au mers să întâlnească un preot și au parcurs drumul către altar în genunchi, pentru a adresa o rugăciune. Apoi, drumul a continut către Cali, următoarea destinație.

În mașină, Ada Galeș a încercat să ofere șoferului un inel primit de la mama ei, ca să convingă șoferul să o ducă până la destinație. Bărbatul, însă, a refuzat.

„Nu apucăm să vorbim cu el mare lucru în mașină, eram foarte stresată. Tot încercam să îi dau inelul, să îl fac să ia inelul, să ne ducă până la Cali”, a povestit concurenta.

„Omul era ocupat, dar nici nu am vrut să fac glume proaste, dar în dreptul scaunului meu, adică în spatele scaunului lui, era un cuțit atât! Numai eu l-am văzut. Nu am zis, dar era în spatele lui, omul poate nici nu știa că îl are acolo. Ar fi putut să se teamă că iau eu cuțitul și îl pun la gât și îi zic să mergem până la Cali”, a dezvăluit Tony, mama artistei, la testimonial, uimită de ceea ce a putut să descopere în mașina respectivului șofer.

