America Express, sezonul 6. Joc de amuletă cu peripeții, în a cincea etapă. Irina Fodor a fost nevoită să stea cu ochii pe echipe

Cele trei echipe calificate la jocul de amuletă au fost nevoite să își înfrângă temerile la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023. Irina Fodor a intervenit și a amenițat cu penalizarea una dintre echipe.

Cele 7 echipe rămase pe Drumul Soarelui a trecut prin probe care le-au pus la încercare atât forța fizică, dar și cea mentală pentru mult râvnita imunitate. Incursiunea în jungla amazoniană și în tradițiile triburilor i-a pus la mare încercare pe toți și rând pe rând, au cedat sub presiunea mizei uriașe. Numai o echipă, însă, a reușit să obțină imunitatea meare, iar cele rămase în joc au continuat lupta pentru un loc la jocul de amuletă.

Vestea că au cazarea asigurată i-a bucurat extrem de tare, însă dimineața nu a fost la fel de bună pentru toți concurenții. Cătălin Țociu a dezvăluit că peste noapte s-a simțit foarte rău, iar starea lui de sănătate a continuat să se agraveze la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023.

„Toată noaptea am avut frisoane, febră, mă doare gâtul. Abia pot să înghit”, a mărturisit fiul lui Romică Țociu

„Nici nu putea să stea în picioare, ne-am dus în bucătărie la doamna. M-am supărat. Îți dai seama că am fost și eu un pic întors pe dos pentru că e băiatul meu”, a adăugat și actorul îngrijorat.

Și Ada Gales a mărturisit că se simte slăbită, dar a fost neovită să își recapete puterile pentru jocul de amuletă.

Cele trei echipe calificate la jocul de amuletă au fost întâmpinate de Irina Fodor la înălțime, într-un loc cu un peisaj mirific. Și probele au fost pe măsură, iar Alexia și Aris Eram, Ada Galeș și mama ei, Iulia Albu și Mike au fost nevoiți să își înfrângă temerile.

„În primul rând, va trebui să vă dați pe un leagăn. Nici nu știu ce poate fi mai plăcut de atât, mai ales în acest peisaj și între acești munți. De acolo, veți vedea un tablou (...). O să vă dați pe rând cu leagănul, deci fiecare membru vor avea ocazia să îl vadă. Apoi, veți face un traseu legați de mâini ca să găsiți niște bucăți de puzzle. La sfârșit, va trebui să reproduceți tabloul pe care l-ați văzut in leagăn”, a explicat Irina Fodor regulile jocului de amuleta la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023.

Deși părea distractiv, atunci când au văzut în ce fel de legăn trebuie să se dea, bucuria le-a mai pierit. Ajunsă pe margine, Alexia Eram a fost la un pas să renunțe la probă când a văzut „golul” în care trebuie să se arunce.

„Nu vreți să știți cum îmi bate inima. Aveam doar un gol în stomac. Nu voiam să mai aud nimic. Am căzut 50 de metri în gol”, a mărturisit tânăra, după ce și-a depășit teama, încurajată de toți din jur.

„Mi s-a tăiat respirația. Am început să mă legăn și apoi m-am uitat la tabloul la care trebuia să mă uit”, a spus si Ada.

„În momentul în care am fost împinsă în abis, s-a întâmplat ceva cu mine. Când am revenit, lucrurile au fost ok. Dar prima oară a fost dramatic”, a precizat și Iulia Albu. Cu toate acestea, după ce a fost dată jos din leagăn, vedeta nu se mai întorcea.

Irina Fodor a fost nevoită să intervină și a avertizat-o pe aceasta că riscă o penalizare dacă nu revine mai repede sus. „Eu nu mi-am dat seama cât timp a trecut. A fost greșeala mea. O să-mi iau penalizare pentru asta, mi-o asum, dar nu a fost intenționat”, a adăugat Iulia Albu la jocul de amuletă la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023.

