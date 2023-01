America Express, 29 ianuarie 2023. Cătălin Scărlătescu a clacat și a cerut intervenția medicului. Ce a pățit

După o zi dificilă, presată de misiuni complicate și un joc de amuletă ce a adus un Joker puternic, concurenții au încercat să își găsească un loc de cazare. Pentru Cătălin Scărlătescu, ziua s-a încheiat cu stări de rău și probleme de sănătate. Concurentul a solicitat ajutor din partea medicilor.

Cătălin Scărlătescu a clacat și s-a simțit rău în ediția 9 a emisiunii America Express. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat

În ediția 9 a emisiunii America Express de la Antena 1, după o zi dificilă, toți concurenții au încercat să își găsească un loc de cazare, pentru a înnopta. Pentru Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, acesta a fost momentul în care concurentul a trecut printr-un moment dificil.

Obosiți, aceștia și-au folosit ultimele puteri pentru a convinge localnici să le ofere un adăpost pentru noapte. Când cineva a acceptat, concurenții au avut un sentiment de eliberare. Când au văzut unde s-a oprit mașina și că trebuie să meargă iar cu trajineras, zâmbetul le-a dispărut de pe chip.

„Ne urmărea trajineras. Am mers cu trajineras. Am făcut prima la dreapta, am intrat într-o curte. Ne-a băgat în casă, mare, cu o boltă. I-am zis să ne lase pe canapele, eu deja nu mai puteam. Așteptam să vină medicul, că eram terminat”, a zis Cătălin Scărlătescu.

Concurentul a stat și a așteptat apoi să vină echipajul medical, pentru a afla de ce se simte rău, în ediția 9 a emisiunii America Express, de la Antena 1.

„Aveam nevoie de asistență medicală. În zona pancreasului erau niște inflamații periculoase, dădea băiatul niște cuțite de nu avea treabă. Eram super căzut, îmi vâjâia capul, am crezut că rămân mort acolo. Mi-a băgat o branulă, mi-a făcut un amestec pentru venă, să îmi revin. Nu am vrut să mănânc, nu mai aveam nici chef de mine”, a completat concurentul.

„S-a așezat pe canapea și a adormit”, a zis Doina, iubita lui, despre acest moment trăit de Cătălin Scărlătescu la America Express.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

