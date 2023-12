Ce postare a făcut Alexia Eram pe internet, după Finala sezonul 6 America Express. Mesajul care a stârnit o mulțime de reacții

La scurt timp de la difuzarea etapei finale din sezonul 6 America Express, Alexia Eram a făcut o postare specială pe internet. Tânăra a transmis un mesaj neașteptat după ce Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat trofeul și marele premiu de 30.000 de Euro.

Alexia și Aris Eram formează a doua echipă care a ajuns în Finala sezonului 6 America Express. Frații au primit vestea că se vor întrece în ultima etapă alături de Sânziana Negru și Laura Giurcanu cu mult entuziasm.

Cei doi au făcut față cu brio provocărilor de pe traseu. În ciuda micilor conflicte și neînțelegerilor, Alexia și Aris Eram au ajuns foarte departe în competiție. Parcursul lor a fost apreciat de mulți telespectatori, care au sperat până în ultima clipă că tinerii vor fi câștigători.

Concurenții au trăit la cote maxime fiecare experiență de pe Drumul Soarelui. Aceștia s-au bucurat din plin de oamenii care l-au ieșit în cale, dar și de momentele emoționante de care au avut parte. Deși au întâmpinat o serie de obstacole în Marea Finală, Alexia și Aris Eram și-au găsit puterea de a continua în discuțiile pe care le-au avut cu membrii familiei.

Frații au avut ocazia să își revadă tatăl. Alexandre Eram le-a oferit copiilor săi multe cuvinte de încurajare și un indiciu important. Aris Eram și sora lui au depus multe eforturi pentru a intra în posesia premiului, însă timpul nu a fost de partea lor. Aceștia au ajuns pe locul doi la Irina Fodor, chiar în urma Sânzianei Negru și Laurei Giurcanu.

Alexia Eram, mesajul pe care toți îl așteptau după Finala sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui

Pentru că are o activitate intensă pe contul de Instagram, Alexia Eram s-a decis să transmită un mesaj special la scurt timp de la Finala sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, unde Laura Giurcanu și Sânziana Negru au plecat acasă cu premiul în valoare de 30.000 de Euro.

Tânăra a atașat o serie de poze din aventura vieții sale alături de fratele ei. Descrierea emoționantă a stârnit o mulțime de reacții din partea fanilor.

„Desigur că ne-am fi dorit să câștigăm acest concurs, pentru că oricine intră într-o competiție visează la trofeu☺️! Suntem foarte fericiți însa, deoarece ați putut să ne cunoașteți! Și pentru că am luat parte la superba aventură America Express, până la capăt! Poveștile trăite acolo și oamenii cu care ne-am intersectat ne-au deschis mintea și sufletul, într-un mod aparte. A fost greu, dar a meritat din plin! Vă mulțumim din suflet pentru susținerea și încurajările permanente și felicitări echipei câștigătoare!

De la fiecare dintre voi am învățat câte ceva! Și unul de la celălalt. Pentru că fiecare dintre frați are ceva ce nu are celălalt și doar împreună am putut merge atât de departe! Vă mulțumim!”, a scris Alexia Eram, vizibil emoționată.

Postarea tinerei a generat aproximativ 45 de mii de like-uri și a stârnit o mulțime de comentarii din partea fanilor. Și colegii de competiție au ținut să-i felicite pe frații Eram pentru toată munca lor din America Express.

„Ați făcut o super cursă! Alexia, ești unul dintre cei mai ambițioși oameni pe care i-am cunoscut. Și eu am cunoscut mulți oameni :) Să nu schimbi asta la tine niciodată. E o calitate. Iar Aris ți-a fost partenerul ideal în această competiție. Echilibrul tău a fost el. V-ați completat perfect. Felicitări amândurora! 👏🏼”, le-a transmis Sonia Simionov.

„Dezamăgitor final…pentru mine voi sunteți adevărații câștigători!”, „Ați fost minunați!!!! Voi sunteți cei care ați câștigat inimile noastre!!”, „Voi ați câștigat mai mult!! Tot publicul, toți oamenii care au urmărit această emisiune!! Asta spune mult mai mult decât cei 30.000€” sau „Bravo! Sunteți de nota 1000!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.