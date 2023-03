Ce spune Doina Teodoru despre diferența de vârstă dintre ea și Cătălin Scărlătescu. Ce a spus despre cearta din America Express

Doina Teodoru a vorbit în cadrul emisiunii de la Antena Stars despre experiența America Express și despre relația ei cu chef Cătălin Scărlătescu. Actrița și-a amintit de momentul în care a avut parte de o ceartă aprinsă cu iubitul ei, în mașina unui columbian, după ce aceasta i-a trimis un mesaj Irinei Fodor, pentru a o întreba despre o misiune. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a precizat că certurile dintre parteneri sunt mai judecate de telespectatori decât disensiunile între prieteni sau frați. În acest context, Doina Teodoru a spus că ea simte că relația sa cu chef-ul este oricum judecată, din cauza diferenței de vârstă.

„El oricum are un temperament vulcanic. Știam asta. În America Express a fost peste. Pariul a fost pentru mine să mă controlez. A fost o zi în care ne-am certat cam tare. Ne-am împăcat. Eram legați, trebuia să ne împăcăm. Când spui orice ar fi nu ne certăm fix la asta ajungi”, a spus Doina Teodoru la XNS.

Doina Teodoru, despre relația cu Cătălin Scărlătescu: „Orice ai face ești judecat, mai ales în cazul nostru, că noi suntem un cuplu atipic”

Doina Teodoru a mărturisit că în țara noastră există oameni care judecă o diferență de vârstă de 17 ani, însă actrița nu e afectată de vorbe, ba din contră, spune că „e bine că se vorbește”.

„Oamenii judecă mai tare dacă văd o ceartă între doi parteneri de viață decât dacă văd între prieteni. Orice ai face ești judecat. Mai ales în cazul nostru, că noi suntem un cuplu atipic. E o diferență mare de vârstă între noi și atunci suntem judecați. 17 ani. Știu că se poate și mai mult, dar în țara în care trăim încă există această mentalitate, că sigur trebuie să fie altceva la mijloc”, a mai spus iubita lui Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru a afirmat că ea oricum nu este genul de persoană foarte comodă care își ia multe bagaje în vacanță, în schimb pentru iubitul ei confortul este „bine înrădăcinat”.

„El e genul troler, eu sunt genul rucsac. Am fost în Thailanda împreună în vacanță și am ajuns pe o insulă care era mai puțin populată și ne-am dat jos de pe barcă. El cu două trolere și la un moment dat am ajuns pe nisip și am zis să te văd cum tragi trolerele pe nisip. El își ia mai multe schimburi decât mine. Mai mulți pantofi decât mine”, a povestit Doina Teodoru.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează una dintre cele mi puternice și aprige echipe din America Express. Cei doi au ajuns în semifinala competiției, alături de echipa fraților, echipa Andre și echipa Bordea și Cortea.