Cum arata apartamentul Laurei Giurcanu. Concurenta de la America Express și-a cumpărat recent casa visurilor sale

Laura Giurcanu și-a achiziționat primul ei apartament. Coechipiera Sânzianei Negru de la America Express, sezonul 6 și-a îndeplinit cel mai mare vis și le-a arătat internauților imagini din interiorul casei sale.

Laura Giurcanu face echipe cu Sânziana Negru la America Express, sezonul 6. Cele două sunt prietene de ani de zile, dar au mai multe lucruri în comun. Pe lângă carierele de succes în mediul online, ambele s-au mutat recent la casa lor. Laura Giurcanu și-a cumpărat propriul apartament și a împărtășit cu prietenii săi virtuali imagini din propriul colțișor de rai.

Cum arata apartamentul Laurei Giurcanu. Concurenta de la America Express, sezonul 6 le-a artătat internauților imagini din interiorul căminului său

Anul acesta, Laura Giurcanu și-a îndeplinit unul distre cele mai mari visuri. Concurenta de la America Express, sezonul 6 a reușit să își cumpere propriul apartament. Mai mult, tânăra l-a mobilat după bunul plac și exact așa cum își dorea.

Într-o postare de pe contul ei de Instagram, Laura Giurcanu de la America Express, sezonul 6 a mărturisit că mereu și-a dorit propriul ei cămin, în care să se regăsească cu adevărat. Acum, la vârsta de 26 de ani, tânăra și-a achiziționat un apartament care să îndeplinească toate creiteriile.

În clip-ul distribuit pe rețelele sociale, concurenta de la America Express, sezonul 6 apare în haine lejere, de casă, și s-a filmat despachetând un colet. Cu toate acestea, gestul aparent simplu are o încărcătură emoțională pentru ea.

Laura Giurcanu a mărturisit cât se simte de recunoascătoare că a ajuns în acest moment al vieții sale.

„Sunt dor eu despachetând un un purificator de aer, într-o seară de marți întâmplătoare, acasă, singură, trăindu-mi viața viața. V-am arătat doar părți din casa mea, dar nu am reușit să spun întreaga poveste”, a început tânăra povestea.

„Chestia e că mereu am visat să am propria mea casă. Îmi amintesc că, atunci când eram mică, mergeam cu mama mea la Ikea și îi spuneam că visul meu să merg acolo și să-mi decorez casa așa cum îmi doream, să cumpăr totul nou și să îmi construiesc spațiul visat. Și acum, la 26 de ani, am făcut-o. Sunt foarte mândră de mine că am făcut toate aceste și nu m-aș putea simți mai bine de atât în acest loc. Simt că locuiesc aici deo veșnicie; este confortabil, este liniștit, este luminos, este drăguț, este o casă și mă bucur să o numesc a mea. Cred cu tărie că poți să îți îndeplinești orice vis”, a mărturisit în mediul online Laura Giurcanu de la America Express, sezonul 7.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru se numără printre echipele sezonului 6 America Express. Într-una dintre ediții, concurenta a fost extrem de emoționată de gestul făcut de cei care le-au luat la autostop.

„Oamenii aceștia oricum nu au bani și totuși ne-au plătit. Stau într-un sat, nu au bani și ne-au plătit nouă biletul de mașină până acolo. Deși nu știu nimic despre noi, nu știm cine suntem, doar le-am zis că vrem să câștigăm un concurs”, a mai adăugat ea.

Pe drum, concurenta a încercat să mulțumească oamenilor pentru gestul făcut și cu greu și-a putut stăpâni lacrimile de emoție.

„Plâng de fericire, sunt foarte fericită în acest moment. Este unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea”, a mai completat Laura Giurcanu.