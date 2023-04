Cum se înțeleg Puya și Melinda, după America Express. Detalii din intimitatea lor: „Eu unul nu îmi doresc acest lucru”

Rapper-ul este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi, are o carieră de succes în industria muzicii, iar acasă îl așteaptă o familie superbă. El și Melinda au acceptat provocarea vieții lor și au mers la America Express, pe Drumul Aurului, unde au făcut, cu adevărat, senzație.

Cum se înțeleg acum Puya și Melinda, după participarea lor de la America Express. Artistul a dat câteva detalii din casă

Dragoș, aka Puya, și Melinda Gărdescu trăiesc o frumoasă poveste de iubire de peste un deceniu și formează, de departe, unul dintre cele mai simpatice cupluri din showbiz. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de aproape cinci ani, și au împreună trei fiice de care sunt extrem de mândri.

Puya și Melinda au acceptat provocarea de a participa la America Express, însă nu au ajuns până în finală. Într-un interviu acordat pentru Ciao.ro, artistul a povestit cum se înțeleg cei doi acum, oferind câteva detalii din intimitatea cuplului. Chiar dacă mai există și discuții, rapper-ul susține că este ceva normal, așa cum se întâmplă în orice familie.

„Nu mă ține sub papuc, nu mă însoțește, ar trebui să o întrebăm pe ea câtă încredere are în mine. Fane au existat dintodeauna, ele sunt fane prin definiție, nu sunt iubitele mele”, a explicat Puya, la un moment dat.

De altfel, artistul și-a amintit de un episod din America Express, atunci când nu i-a permis soției lui să rămână în sutienul de la costumul de baie. Din cauza temperaturilor ridicate, Melinda își dăduse tricoul jos, în timp ce se aflau la marginea drumului.

„Nu cred că ține de gelozie, dar într-un cuplu există chestii de genul ăsta. În cazul acesta cu sutienul nu a fost gelozie, doar că nu era potrivită postura ei la marginea unui drum, poți fi interpretat greșit în acest caz.

Nu știu dacă bărbații din ziua de astăzi își doresc ca femeile lor să arate tot ce văd ei și la alții. Eu unul nu îmi doresc acest lucru”, a mai continuat Puya pentru Ciao.ro.

Puya și Melinda s-au mutat cu fiicele lor în casa cea nouă

Puya și Melinda și-au construit o vilă în cartierul Sălăjean din București, acolo unde și-au petrecut recent sărbătorile pascale.

„Vezi cocioaba asta? Aici vreau su să-mi fac o casă. Să-mi dea voie Primăria Sectorului 3. Vă rugăm, domnule. Sunt susținător al cartierului de când sunt mic, vă rog, lăsați-mă să-mi fac și eu o cocioabă aici. Nu de alta, dar am zăpăcit Poliția Locală.

L-am sunat de prea multe ori vecinii. Aici cred că aș sta liniștit. O să iau fiecare cărămidă de aici și fiecare țiglă, fiecare lemn, și o să fac altă casă. Pe asta o s-o dărâm, dar nu aruncăm nimic. Toate le ducem acolo, la țară, la casa veche”, spunea Puya în 2019, sperând să-și împlinească dorința, dar iată că visul artistului s-a împlinit.

După ce a primit aprobarea de la primărie, concurentul de la America Express s-a apucat de treabă, iar el și familia sa au apucat să se mute în casă nouă.

„Toată lumea a zis că sunt nebun când am demolat casa aici, am făcut-o pe asta mai mare. Aici, pe locul ăsta, era o casă veche. Eu nu am vrut să arunc cărămida. Toată lumea a spus că trebuie să o arunc la gunoi. Uite, am stivuit-o aici, și l-am găsit pe omul ăsta din Cluj. Le taie și le lipesc înapoi pe casa asta”, a explicat Puya, în vlogul său.

Mai târziu, concurentul de la America Express a postat imagini cu locuința, care era aproape finalizată.