De ce Alexia Eram a ajuns la terapie. Cu ce afecțiune s-a confruntat concurenta de la America Express

Alexia Eram, concurenta de la America Express - Drumul Soarelui, a ajuns la terapie. Tânăra a vorbit, fără ezitare, despre afecțiunea cu care s-a confuntat în urmă cu câțiva ani.

Alexia Eram a cucerit telespectatorii cu frumusețea sa răpitoare și ambiția din cursa de pe Drumul Soarelui. Aceasta s-a decis să participe la America Express, sezonul 6 alături de fratele său, Aris Eram.

Cei doi formează o echipă îndrăgită de public, dar și de colegii de competiție. În ceea ce privește parcursul lor din primele etape ale competiției, tinerii s-au descurcat foarte bine și au făcut față cu brio provocărilor de pe traseu.

Chiar dacă au mai avut parte de certuri și neînțelegeri, Alexia și Aris Eram nu au uitat că se află într-un concurs pe care și-l doresc foarte mult să-l câștige. Concurenții au scos la iveală strategii neașteptate și gesturi uluitoare pentru a merge cât mai departe în cursă.

Citește și: Alexia Eram, apariție ravisantă într-o ținută cu decolteu adânc și cu abdomenul la vedere. Cum a arătat concurenta America Express

Toți au observat că Alexia Eram este mereu cu zâmbetul pe buze în emisiune, însă are și momente rare în care răbufnește. Deși pare că este puternică, sora lui Aris Eram are o latură sensibilă pe care și-a arătat-o de foarte puține ori la America Express.

De asemenea, concurenta a fost întotdeauna discretă în ceea ce privește viața personală. Așadar, puțini sunt cei care știu faptul că aceasta a ajuns să facă terapie din cauza unei afecțiuni cu care multe persoane se „luptă” în prezent.

Motivul pentru care Alexia Eram a ajuns pe mâinile terapeutului

Alexia Eram a povestit în podcastul Laurei Giurcanu despre problemele emoționale cu care s-a confruntat în ultimii ani. Tânăra a fost foarte sinceră în ceea ce privește stările sale. Astfel, aceasta a făcut declarații care au luat fanii prin surprindere.

Concurenta de la America Express - Drumul Soarelui i-a povestit colegei de competiție că a suferit de anxietate, fapt pentru care a apelat la ajutorul unui specialist. Anxietatea și depresia sunt afecțiuni cu care mulți tinerei se confruntă în ziua de azi, dar despre care le este teamă să vorbească public.

Se pare că Alexia Eram este un bun exemplu pentru cei care au astfel de probleme. Aceasta a avut curajul să ceară ajutorul terapeutului atunci când a observat o schimbare în comportamentul său.

Citește și: Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Iulia Albu când s-a întors de la America Express. Ce a spus despre Alexia Eram

„Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc. Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult. Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă. (...).

Fiecare are probleme lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (...) Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat de aproape un an, de când a început pandemia”, a mărturisit Alexia Eram în podcastul Laurei Giurcanu, în urmă cu doi ani.