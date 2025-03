Chefi la cuțite, sezonul 15, 10 martie 2025. Cine a câștigat prima amuletă și ce concurenți i-au impresionat pe jurați

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru prima amuletă din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce concurenți au impresionat, în ediția din 10 martie 2025.

În prima ediție din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 10 martie 2025, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie și au așteptat cu sufletul la gură să descopere ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor.

Aceasta și-a făcut apariția în bucătărie extrem de zâmbitoare și i-a întâmpinat pe cei patru celebri bucătari.

Ce s-a întâmplat în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, din data de 10 martie 2025

„Bine v-am găsit în sezonul 15! Sau în sezonul 3, pentru voi!”, a zis aceasta, spre bucuria celor patru, care au fost mândri de această realizare.

„Începe un nou sezon, o nouă aventură, o nouă serie de amulete care vă va pune nervii la încercare, dar în același timp vă va da și ocazia să ne arătați niște farfurii extraordinare, spectaculoase, așa cum o faceți mereu!”, a zis Irina Fodor.

„Mie îmi plac provocările, hai să vedem ce ne așteaptă!”, a fost de părere Richard Abou Zaki, înainte de proba de amuletă.

Citește și: Cum arată bunica lui Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite a crescut alături de ea: „Eu am rămas cu bunica la țară”

Prima concurentă care a intrat în bucătărie în sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite a fost Olivia Cucoș, în vârstă de 24 de ani, din Republica Moldova. Ca să îi impresioneze pe jurați, aceasta a ales să pregătească o porție de salată rusească „Șuba”.

„Cine știe, poate mă mărit după emisiunea asta! Mă vede cineva după emisiunea asta”, a zis ea, în timp ce pregătea rețeta.

Jurații au degustat atent preparatul, apoi au aflat despre tânără faptul că lucrează în televiziune și că este jurnalistă și specialist în comunicare.

„Sunt în televiziune de mică, de la vârsta de 7 ani”, a zis ea, extrem de mândră.

Pentru rețeta sa, concurenta a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15.

Apoi, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru prima amuletă a acestui sezon.

„Avem patru farfurii, patru chefi, un degustător și o amuletă! Este o premieră, așa cum este și venirea degustătorului nostru de azi, tot o premieră! Amuleta cea nouă sună cam așa: Poți oferi trei puncte în plus la proba individuală unui concurent din echipa ta. Aceste puncte, evident, pot face diferența! Aceste trei puncte pot schimba jocul. Ne-am lămurit cu punctele”, a zis Irina Fodor, care apoi a dezvăluit faptul că degustarea și jurizarea va fi făcută de Chef Alexandru Dumitru.

De data aceasta, chefii au avut misiunea de a pregăti, la alegere, un meniu din restaurantul lui Orlando Zaharia. Toți au făcut ochii mari când au auzit despre ce provocare este vorba!

După ce au studiat atent meniul, fiecare și-a ales preparatul și s-a apucat rapid de treabă, căci timpul e scurt și trece...repede!

Genova și Natalia Valache au venit la Chefi la cuțite sezonul 15 ca să pregătească o rețetă de somon. În timp ce gătea, femeia a povestit detalii dureroase despre căsnicia cu primul soț, o căsnicie în care a avut parte de certuri, scandaluri și bătăi. Într-o zi, aceasta a decis să divorțeze. Cu două joburi și fără alt sprijin, aceasta a început o nouă viață.

„Sunt casnică, nu pot munci legal din cauza unor datorii pe care le am la bănci și la statul român. Îmi cresc singură copiii. M-am recăsătorit, dar soțul e sirian, când nu am mai putut face naveta în Siria relația nu a mai ținut. Ne-am cunoscut online, lucram ca avocat, aveam grijă de familii de imigranți. Am avut și o operație de cancer la rinichi. Mi-au extirpat rinichiul, nu am putut să mă apuc de învățat pentru examene ca să mă transfer în alt barou. Acum vând produse pe stradă, prin magazine, pe unde pot. Reușesc să plătesc chiria și să îi hrănesc pe copii. Relația cu soțul sirian s-a stricat, devenise gelos, suna arabi din România să le dea bani ca să îmi fure fetele să le ducă la el în Turcia (...). Am fost dată afară din casă, eram după operația de cancer la rinichi, nu puteam să lucrez, venise Paștele și nu aveam nimic”, au fost dezvăluirile dureroase făcute de femeie.

Cu lacrimi în ochi, aceasta a povestit și alte detalii din viața ei și, la final, verdictul i-a adus și mai multe lacrimi: cu patru cuțite, aceasta a mers mai departe în bootcamp.

A urmat apoi momentul degustării pentru Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner. Aceștia au analizat atent preparatele gătite pentru prima amuletă, însă nu au lipsit nici tachinările, în ediția din 10 martie 2025.

Tot în prima ediție din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 am putut să îl cunoaștem pe Ion Mihail Demeter în vârstă de 54 de ani din Ploiești, care a pregătit juraților o delicioasă rețetă de tocăniță de cartofi cu carne. Ajuns în fața chefilor, acesta a dezvăluit detalii despre viața lui, despre cum soția a mers la vrăjitoare și despre alte detalii care au dus la certurile de familie.

Chiar dacă nu a primit cuțitele să meargă mai departe, acesta i-a surprins plăcut pe jurați cu energia lui.

Cine a câștigat amuleta în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, din data de 10 martie 2025

Unul dintre cele mai tensionate momente ale ediției a fost atunci când Alexandru Dumitru a făcut degustarea celor patru preparate pregătite în cadrul probei de amuletă. Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner l-au urmărit cu multă atenție, însă nu au putut distinge nimic pe chipul său.

Ștefan Stelian în vârstă de 32 de ani a spus că e bucătar de 12 ani și a venit cu un preparat complex, menit să îi pună în valoare potențialul de bucătar. Chefii l-au „fiert” și i-au spus că poate nu și-a atins maximul de potențial în farfurie, dar la final i-au oferit patru cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

După acest concurent, Chef Alexandru Dumitru și-a făcurt apariția în platoul alături de Irina Fodor și a anunțat punctajul: 2 puncte pentr Chef Sautner, 3 puncte Chef Ștefan, 4 puncte Chef Richard și 5 puncte Chef Orlando, acesta fiind și cel care a primit prima amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 15, ediția din 10 martie 2025.

Eligarf, pe numele său real Bianca Jitaru, are 28 de ani și este un artist cu numeroși urmăritori și fani în mediul online. Aceasta a pregătit un pateu de ficăței de pui cu trufe, rețetă cu care a reușit să primească doar un cuțit, de la Chef Alexandru Sautner. Totuși, concurenta i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale, dar și cu un moment artistic savuros.

Maria Bayerl are 37 de ani, este de origine din Kenya, dar de două decenii este în România. A venit aici pentru a face medicina și azi este un medic ORL apreciat. Jurații au gustat rețeta ei de egg caviar brioche toast, apoi i-au ascultat cu interes dezvăluirile despre cum a ajuns în România, prin ce situații surprinzătoare a trecut de-a lungul timpului, dar și cum a ajuns să aibă o clinică a ei.

Cu trei cuțite, concurenta a primit șansa de a merge mai departe în bootcamp.

Tot în această ediție i-am putut cunoaște pe Diana Diaconu, Igor Gogonța (crescător de melci) și pe Eugen Cazacu.

Olimpia Giovana Stemate este cofetar, are 52 de ani, este din Otopeni și a venit în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 cu o rețetă deosebită de prăjitură joffre. În timp ce pregătea rețeta, aceasta a dezvăluit cum a luat naștere desertul și ce istorie are.

Aceasta i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale și, la final, a fost mai mult decât fericită să primească trei cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

Tot în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 am putut să îl cunoaștem pe Saif Aboughanem în vârstă de 25 de ani, din Siria. Acesta este în prezent stabilit la Craiova, acolo unde este antrenor de kickboxing. Ajuns în fața juraților, acesta a dezvăluit ce poveste de viață emoționantă are:

„A intrat ISIS peste noi noaptea, în jumătate de oră au ucis 300 de persoane, iubita mea a fost ucisă, am încercat să salvez niște copii de pe stradă și am fost împușcat cu 4 gloanțe! Un prieten de familie m-a salvat, dar a murit. Am stat în comă o lună”, a dezvăluit bărbatul, spre uimirea juraților.

„România mi-a dat șansa la viață, am găsit pacea pe care o căutam de mic copil”, a zis el, uimind chefii cu puterea de care a dat dovadă atunci când a depășit aceste obstacole.

Pentru delicioasa lui rețetă de caracatiță, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 15 poate fi urmărită luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.