Mike de la America Express, mesaj controversat de ziua lui de naștere. Concurentul și-a marcat aniversarea cu o postare atipică

Cu ocazia zilei sale de naștere, Mike de la America Express, sezonul 6 a făcut o postare atipică în mediul onșine. Iubitul Iuliei Albu a vorbit despre tensiunile dintre ei doi și a recunoscut un detaliu important despre el.

Pe data de 13 noiembrie, Mike de la America Express , sezonul 6 și-a sărbătorit ziua de naștere și nu a ratat momentul de a le transmie câteva cuvinte și prietenilor săi virtuali. Iubitul Iuliei Albu a făcut o serie de mărturisiri inedite pe contul lui de Instagram, unde și-a pus sufeltul pe tavă.

Bărbatul nu a trecut cu vederea nici conflictele pe care el și coechipiera lui, cu care formează un cuplu și în viața reală, și-au aruncat cuvinte grele. Mai mult decât atât, acesta a încercat să ofere o explicație pentru comportamentul său aspru criticat de fanii emisiunii.

Ce mesaj atipic a postat Mike de la America Express, sezonul 6 în mediul online. Iubitul Iuliei Albu a recunoscut totul

Dacă pe Iulia Albu o știa o țară întreagă, pe iubitul ei, telespectatorii au avut ocazia să îl cunoască mai bine odată cu participarea lor la America Express, sezonul 6. Deși în cadrul emisiunii au recunoscut că erau la un pas să se despartă înainte să plece pe Drumul Soarelui, cei doi au ales să meargă.

Tensiunile dintre ei, însă, au continuat și în competiție, iar de ziua lui de naștere, Mike de la America Express, sezonul 6 a abordat acest subiect într-o potare de pe contul lui de Instagram.

Iubitul luiliei Albu susține că reality show-ul a scos la iveală toate părțile sale, atât cele bune, cât și cele mai puțin plăcute. În plus, recunoaște că adevărata „luptă” a fost cea cu sinele, într-o postare în care apare singur, lângă o vioară, în Casa Memorială George Bacovia.

„Astăzi este ziua mea, normal, pe 13. Puteți să îmi lăsați un mesaj, sau să aruncați cu roșii, dar să fie coapte, vă rog Mă numesc Mihai Alexandru Iacob și sunt violonist”, și-a început el mesajul.

@americaexpressromania a scos și ce era mai rău și ce era mai bun din mine. Mi-am pus cenușa în cap pentru TOT. Pe noi ne veți descoperi și altfel pe parcursul acestui proiect. Uneori sus, uneori jos, dar cea mai importantă luptă nu am dus-o cu ceilalți și nici măcar cu Iulia (ce stupid sună acesta ultima parte! Oare ce o fi fost în capul meu?!) ci cu mine însumi. Vioara cea mai potrivită pentru mine în acest moment este cea a lui George Bacovia.

“Toamna în grădină îşi acordă vioara.

Plâng strunele jalnic, lung şi prelung

Şi-n goala odaie acorduri ajung...

Şi plâng în odaie, şi eu din vioară...

Plâng strunele toate lung şi prelung…”

America express continuă!”, și-a încheiat el postarea aniversară atipică de pe contul său de Instagram.

Ce spuneau Iulia Ablu și Mike, înainte de plecare în America Express - Drumul Soarelui

Iulia Albu: “America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un MARE “DA”! De ce Acum? Pentru că Acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu cât și în noi înșine. Suntem aici pentru EXPERIENȚA COMPLETĂ!”

Mike: “Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți in America Express am știut clar care va fi răspunsul meu. In fond, nu aveam cum sa o las singura in aceasta aventura. Iulia este curajoasa si determinata DAR, la finalul zilei este ca un copil mic care are nevoie constanta de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe ACUM! Si cu mine, aparent!”