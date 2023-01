Podcastito Express, episodul 1. Ce alianțe și-au făcut Andreea Bălan și Andreea Antonescu la începutul competiției America Express

Andreea Bălan a povestit în episodul 1 de Podcastito Express, emisiune disponibilă pe AntenaPlay, că era conștientă de faptul că trebuia să-și facă alianțe înainte de începutul competiției. Prima alianță pe care și-au făcut-o ea și Andreea Antonescu a fost cu Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Andreea Bălan a povestit că pe Cortea nu-l cunoștea și când l-a văzut a crezut că este bucătar.

„M-am pregătit mental 3 luni. Am făcut și sport acasă, am făcut abdomene. Putea să se dea start din aeroport. În aeroport am început să fac alianțe. Voi ați fost primii pe care i-am cooptat în alianța mea (n.r. Bordea și Cortea)”, a povestit Andreea Bălan.

Ce a povestit Andreea Bălan în pimul episod de Podcastito Express

„M-am așezat lângă Nelu Cortea la escală. L-am luat la întrebări. Am zis că la război nu pleci fără aliați. Am zis că ei sunt primii noștri aliați, urmează să mai cooptez încă 2-3 perechi și următorii au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla”, a mai povestit aceasta.

„Mi-a zis pe tine te știu, Bordea. E e bucătar? (n.r. Cortea)”, a povestit râzând Cătălin Bordea.

„Mi-am făcut alianțe pe criterii de prietenie și de Antena 1”, a povestit Andreea Bălan.

„În avion am băgat o melatonină și m-am odihnit, să fiu pregătită să încep cursa. Să se dea start din aeroport. Eu eram pregătită”, a povestit Andreea Bălan.

„Cum m-ai convins să-ți care trolerul?”, a întrebat Cătălin Bordea.

„Cu zâmbetul pe buze”, a răspuns artista.

Andreea Bălan a povestit că în momentul în care a ajuns în Mexic ea și Andreea Antonescu rau pregătite în orice moment de începutul cursei.

„Eram convinsă că o să înceapă în prima seară. Eram convinsă că o să începem și nu înțelegeam de ce ne mai cazăm. Ne-am uitat pe fișa de la cazare, unde scria 2 zile și eram convinse că e o păcăleală”, a mai spus Andreea Bălan.

