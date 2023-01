Premiera maraton America Express, lider de piață cu toate cele 4 ediții consecutive

Difuzată în intervalul orar 20:25 – 23:58, emisiunea a adunat, în minutul de aur de la 22:12, peste 1,6 milioane de telespectatori în fața micilor ecrane. Așadar, premiera maraton America Express s-a situat pe primul loc în preferințele telespectatorilor cu toate cele 4 ediții consecutive, difuzate duminică, luni, marți și miercuri.

Cursa pentru ultima șansă de la America Express a fost una plină de surprize

Cel mai așteptat reality show din România a venit în ediția de aseară cu întrecerea tensionată din cursa pentru ultima șansă. Frații Gavril și Bruja și Pufeh s-au aliniat la start după ce au ajuns pe ultimele locuri în cursa pentru a doua imunitate. Iar lor li s-au alăturat Bie cu Mikey, în urma voturilor celorlalte echipe. O parte din misiunile cursei pentru ultima șansă i-a purtat pe concurenți în lumea tribului indigen din Mexic numit Otomi, dând acestei competiții și ceva din savoarea unei călătorii culturale. Testarea rezistenței fizice n-a lispit, însă, pe acest parcurs - într-una dintre misiuni, cele trei echipe au fost nevoite să urce o parte din coasta celui mai înalt monolit din America Centrală, La Peña de Bernal, în căutarea a șase panglici.

Finalul întrecerii a adus multe emoții, clasamentul dând satisfacție echipei votate majoritar pentru a intra în această cursă: Bie și Mikey au ajuns primele la Irina Fodor. ”Așa mi-am dorit, ca Bie cu Mikey să câștige, pentru că toată lumea a tras cu bulgări în ele”, a declarat Cătălin Scărlătescu la aflarea clasamentului. ”Ele au primit 5 nominalizări. Eu încă nu înțeleg cu ce au greșit. Noi nu am primit nominalizări, am intrat pe barba noastră în cursa asta. Am ajuns singuri acolo”, a comentat Jean Gavril, care s-a situat pe locul doi, alături de fratele său, Dinu. ”Am simțit că am dovedit ceva, pentru că nominalizările lor ne puneau cumva în postura de echipă slabă. Doar pentru că suntem mamă și fiică nu înseamnă că suntem slabe”, a declarat Bie. Pe ultimul loc, riscând eliminarea, s-au situat Bruja și Pufeh – dar deznodământul serii a fost unul fericit. Totemul din cutia deschisă de Irina Fodor a fost verde, culoarea care salvează echipa propusă spre eliminare.

Aventura supremă America Express abia a început! Echipele de vedete merg mai departe pe Drumul Aurului. Regulile rămân la fel de dure: fără cazare, fără mâncare, fără transport și cu un singur euro pe zi pentru fiecare concurent.

Îi așteaptă misiuni solicitante într-un ritm trepidant, experiențe cu puternic impact emoțional și cele mai dure teste de rezistență fizică și psihică în cea mai periculoasă aventură la capătul lumii, care continuă la Antena 1, duminică, de la ora 20:00 și lunea, marțea și miercurea viitoare, de la 20:30.

