Schimbările pe care Bie Adam vrea să le facă după participarea de la America Express: „Aici greșesc”. Ce și-a propus vloggerița

Tânăra în vârstă de 25 de ani a făcut deja primul pas când a renunțat la numele de scenă care a consacrat-o, iar din cunoscuta Tequilla este astăzi Bie Adam.

Ce schimbări vrea să facă Bie Adam de la America Express. Vloggerița susține că s-a maturizat

Concurenta de la America Express a povestit, într-un interviu pentru Fanatik, motivul pentru care a renunțat la numele său de scenă, Tequilla. Mai mult, cunoscuta vloggeriță recunoaște că s-a maturizat și nu mai e aceeași adolescentă de la 14 ani. Totodată, își dorește să facă alte lucruri, care sunt mult mai constructive.

„M-am maturizat, am crescut și eu puțin și mi-am dat seama că nu trebuie să atragem cu lucruri negative (n.r.: numele unei băuturi alcoolice), putem atrage și cu lucruri constructive. Mintea de la 14 ani era alta.

Pe de o parte am renunțat la teribilism. Eu am devenit cunoscută când eram adolescentă, practic eu am crescut pe Internet, e ceva normal să vreau să cuceresc lumea. Voiam să descopăr tot felul de lucruri, să trăiesc periculos, cum era și vorba mea înainte.

Odată cu maturizarea mi-am dat seama că e mai important să îți șlefuiești personalitatea, să te descoperi, să înveți să faci introspecție, să înveți tipologii de oameni, să explici oamenilor de ce e bine să ierte, lucruri care ung sufletul. Cam astea ar fi mesajele mele de acum încolo, pe asta vreau să mă axez.

Sunt foarte mândră că, în continuare, până în momentul de față, și Doamne ajută să fie și de aici încolo, primesc mesaje de la oameni care îmi spun că le-am schimbat o perspectivă.

Că le-am schimbat ceva în mintea lor, că i-am făcut un pic mai fericiți sau că, pur și simplu, s-au vindecat într-un fel datorită a ceva ce am creat, făcut, spus”, a explicat Bie Adam pentru sursa menționată anterior.

Bie Adam a ajuns, de multe ori, la burnout. Ce schimbări vrea să facă concurenta de la America Express

Vloggerița muncește foarte mult și recunoaște că, de mai multe ori, a ajuns la burnout, o stare de epuizare fizică și psihică. Totodată, își dorește să lanseze podcastul mult așteptat de fani.

„Trebuie, cumva, să mă temperez puțin și să mă gândesc și la timpul meu personal. Aici greșesc. De cele mai multe ori ajung la burnout, fără să îmi dau seama.

Pe plan profesional, îmi doresc să dau drumul podcastului pe care îl așteaptă toată lumea. Podcastul se va numi „Free therapy”, cu informații de care sufletul uman are nevoie. Vreau să fac această terapie gratuită pe Internet”, a mai povestit tânăra pentru Fanatik.

Concurenții America Express își vor înfrunta fobia de animale în cursa pentru imunitate

America Express continuă în această seară la Antena 1, de la ora 20:30, cu o întrecere pentru imunitate ce va dezvălui surprinzătoarele puncte slabe ale concurenților.

Misiunile din această seară le va provoca pe vedete să-și înfrunte nebănuitele fobii de animale, autostopul făcut cu… un curcan sau niște găini în brațe dovedindu-se o probă mai grea decât s-ar fi așteptat.

Telespectatorii pot urmări întregul moment în această seară la Antena 1, în ediția America Express care va dezvălui și echipa câștigătoare a primei imunități din Guatemala.