Semifinala America Express, 12 martie 2023. Andreea Bălan, plină de noroi pe față. Ce s-a întâmplat la probă

Probele dificile și situațiile imprevizibile au fost nelipsite din semifinala America Express de pe 12 martie 2023. Printre echipele care au întâmpinat dificultăți în îndeplinirea misiunilor se numără și cea formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

De asemenea, competiția și adrenalina și-au spus cuvântul în etapa 9 de pe Drumul Aurului. Concurentele au scos toate strategiile în față pentru a rămâne în cursa din America Express.

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Care este mai mare și cu cât

Din peisaj nu au lipsit nici replicile acide dintre cele două artiste. Acestea au răbufnit în canoe când au văzut cu sunt duse de curenții râului în direcția greșită.

Ce a pățit Andreea Bălan când a vrut să care o găleată cu noroi în semifinala America Express de pe 12 martie 2023

Într-un final, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au reușit să ajungă la mal, însă cu unele sacrificii. Superba blondină a fost nevoită să sară în apă cu noua încălțăminte, lucru care a scos-o din sărite.

Incidentele nu au întârziat să apară. Andreea Bălan a vărsat găleata de noroi pe ea în drum spre barcă.

„Mi-a căzut găleata! M-a și stropit. Am pus din nou noroiul în găleată, am luat-o în brațe și am plecat”, a mărturisit concurenta.

Citește și: America Express, 1 martie 2023. Irina Fodor a citit scrisorile de dragoste ale concurenților și au curs lacrimi. Ce s-a aflat

Nici bine nu a ajuns la canoe că artista a avut parte de o nouă situație imprevizibilă. Aceasta s-a stropit cu noroi pe față și în păr, după ce a lăsat găleata jos.

„Tot noroiul era numai pe fața ei!”, a adăugat Andreea Antonescu.

„Eram toată maro bombon!”, a mai spus Andreea Bălan.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulos, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.

Marea Finală a celui mai dur reality show din România va avea loc pe 26 martie 2023.