Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Stiri Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în topul preferințelor publicului comercial feminin

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în topul preferințelor publicului comercial feminin

Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 12:45 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 12:47
Galerie
Ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus în prim-plan un carusel intens de emoții, confruntări directe și revelații care au împins conflictele existente la un nou nivel de intensitate. | Antena 1

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou prima opțiune de vizionare în rândul publicului comercial feminin, atât pe intersecția cu programul Las Fierbinți, cât şi cu filmul „Salt”.

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență

Adevăruri care ies la iveală, alianțe fragile și confruntări explozive au făcut din nou deliciul telespectatorilor, astfel că, cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.29 – 23.23, au înregistrat la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 5.5 puncte de rating şi 19.6% cota de piață, urmate de Pro TV cu 4.7 puncte de rating şi 16.5% cota de piață. Şi pe intersecția cu Las Fierbinți, serialul original de la Antena 1 a fost prima opțiune de vizionare în rândul aceluiaşi public, înregistrând 6.2 puncte de rating şi 19.2% cota de piață, urmat de Pro TV cu 5.6 puncte de rating şi 17.5% cota de piață.

Ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus în prim-plan un carusel intens de emoții, confruntări directe și revelații care au împins conflictele existente la un nou nivel de intensitate.

Articolul continuă după reclamă

Sandra (Ada Condeescu) și Basty (Andrei Aradits) au retrăit începuturile relației lor într-un moment de nostalgie, însă apariția Mirelei (Dana Dembinski) a rupt echilibrul fragil dintre cei doi și a scos la suprafață adevăruri care nu au mai putut fi ascunse. În paralel, Constance (Carmen Ionescu) a fost pusă sub presiune de George (Richard Bovnozcki) și Alexia (Rebecca Nicolescu) să accepte un consult medical, însă masca a căzut: aceasta a recunoscut că și-a înscenat problemele de memorie pentru a scăpa de închisoare, declanșând un nou val de tensiuni în familie.

Vizita neașteptată a lui Matei în Casa Istrate a reaprins conflictele dintre el și Sandra. După ce a aflat adevărata identitate a Mirelei, Matei a refuzat categoric ca aceasta să mai aibă vreun rol în viața copilului lor, iar disputa dintre cei doi părinți a devenit tot mai aprinsă. Adevărul despre Constance a ajuns și la Victoria, care nu a crezut niciodată versiunea soacrei sale. O confruntare directă între cele două a pus prețul tăcerii pe masă și a scos la iveală jocuri de culise periculoase.

Tensiunea a atins cote maxime în Casa Mincu, după ce Matei a făcut o dezvăluire șocantă despre moartea lui Leo (Constantin Cotimanis), susținând că a știut cine a apăsat pe trăgaci și cine a plantat arma în casă. George și Victoria (Alina Chivulescu) au fost zguduiți de informațiile primite, iar numele lui Damian a apărut din nou ca o amenințare majoră pentru întreaga familie.

Aceeași veste a ajuns și în Casa Istrate, unde Tudor (Vlad Udrescu) și Basty au discutat despre implicațiile descoperirii. Sandra a auzit conversația și a intrat în panică, iar apariția poliției la ușă a transformat suspansul într-un punct culminant al episodului.
Basty și-a pierdut controlul după ce a aflat adevărul despre mama Sandrei și presupusa ei complicitate la moartea lui Leo. Confruntarea dintre cei doi a fost dură, iar acuzațiile aruncate au lăsat răni adânci.

Între timp, Alexandru (Vlad German) și Constance au continuat să își construiască planurile pentru a evita închisoarea, luând în calcul chiar și falsificarea analizelor medicale. Pe un alt plan, Ana (Karina Jianu), Damian (Andi Vasluianu) și Victoria au ajuns într-o discuție tensionată despre relația tată–fiică, iar Ana și-a vărsat frustrările acumulate, acuzându-l pe Damian de manipulare.

Finalul episodului a adus două momente-cheie: Basty și Tudor au părăsit Casa Istrate din cauza problemelor financiare, în timp ce Alexandru a apărut la Casa Socială cu o veste-bombă – locuința a trebuit să fie eliberată, pentru că instituția s-a închis.
Cu secrete care au ieșit la lumină, alianțe tot mai fragile și conflicte care au amenințat să distrugă totul, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” continuă să captiveze publicul printr-o poveste intensă despre adevăr, vină și consecințele alegerilor făcute, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

colaj ana mi-ai fost scrisa in adn
+8
Mai multe fotografii

Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile Femei 21-54 Urban si National
Perioada 5 februarie 2026

Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Observatornews.ro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Antena 3 Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate Catine.ro
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a... Elle
Un fotbalist de la Naționala României a devenit tată a doua oară! S-a căsătorit vara trecută cu soția lui
Un fotbalist de la Naționala României a devenit tată a doua oară! S-a căsătorit vara trecută cu soția lui Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pâine cu amestec de făină și semințe. Rețetă gustoasă și sănătoasă
Pâine cu amestec de făină și semințe. Rețetă gustoasă și sănătoasă HelloTaste.ro
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia BZI
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara noastră
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara... Jurnalul
Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano-Cortina! Momente de neuitat pentru fanii români
Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano-Cortina! Momente de neuitat pentru fanii români Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27% Observator
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
Brioșe vanilate cu gem de zmeură în interior, pentru răsfățul dulce al zilei
Brioșe vanilate cu gem de zmeură în interior, pentru răsfățul dulce al zilei Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x