Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în topul preferințelor publicului comercial feminin

Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus în prim-plan un carusel intens de emoții, confruntări directe și revelații care au împins conflictele existente la un nou nivel de intensitate. | Antena 1

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou prima opțiune de vizionare în rândul publicului comercial feminin, atât pe intersecția cu programul Las Fierbinți, cât şi cu filmul „Salt”.

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență

Adevăruri care ies la iveală, alianțe fragile și confruntări explozive au făcut din nou deliciul telespectatorilor, astfel că, cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.29 – 23.23, au înregistrat la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 5.5 puncte de rating şi 19.6% cota de piață, urmate de Pro TV cu 4.7 puncte de rating şi 16.5% cota de piață. Şi pe intersecția cu Las Fierbinți, serialul original de la Antena 1 a fost prima opțiune de vizionare în rândul aceluiaşi public, înregistrând 6.2 puncte de rating şi 19.2% cota de piață, urmat de Pro TV cu 5.6 puncte de rating şi 17.5% cota de piață.

Sandra (Ada Condeescu) și Basty (Andrei Aradits) au retrăit începuturile relației lor într-un moment de nostalgie, însă apariția Mirelei (Dana Dembinski) a rupt echilibrul fragil dintre cei doi și a scos la suprafață adevăruri care nu au mai putut fi ascunse. În paralel, Constance (Carmen Ionescu) a fost pusă sub presiune de George (Richard Bovnozcki) și Alexia (Rebecca Nicolescu) să accepte un consult medical, însă masca a căzut: aceasta a recunoscut că și-a înscenat problemele de memorie pentru a scăpa de închisoare, declanșând un nou val de tensiuni în familie.

Vizita neașteptată a lui Matei în Casa Istrate a reaprins conflictele dintre el și Sandra. După ce a aflat adevărata identitate a Mirelei, Matei a refuzat categoric ca aceasta să mai aibă vreun rol în viața copilului lor, iar disputa dintre cei doi părinți a devenit tot mai aprinsă. Adevărul despre Constance a ajuns și la Victoria, care nu a crezut niciodată versiunea soacrei sale. O confruntare directă între cele două a pus prețul tăcerii pe masă și a scos la iveală jocuri de culise periculoase.

Tensiunea a atins cote maxime în Casa Mincu, după ce Matei a făcut o dezvăluire șocantă despre moartea lui Leo (Constantin Cotimanis), susținând că a știut cine a apăsat pe trăgaci și cine a plantat arma în casă. George și Victoria (Alina Chivulescu) au fost zguduiți de informațiile primite, iar numele lui Damian a apărut din nou ca o amenințare majoră pentru întreaga familie.

Aceeași veste a ajuns și în Casa Istrate, unde Tudor (Vlad Udrescu) și Basty au discutat despre implicațiile descoperirii. Sandra a auzit conversația și a intrat în panică, iar apariția poliției la ușă a transformat suspansul într-un punct culminant al episodului.

Basty și-a pierdut controlul după ce a aflat adevărul despre mama Sandrei și presupusa ei complicitate la moartea lui Leo. Confruntarea dintre cei doi a fost dură, iar acuzațiile aruncate au lăsat răni adânci.

Între timp, Alexandru (Vlad German) și Constance au continuat să își construiască planurile pentru a evita închisoarea, luând în calcul chiar și falsificarea analizelor medicale. Pe un alt plan, Ana (Karina Jianu), Damian (Andi Vasluianu) și Victoria au ajuns într-o discuție tensionată despre relația tată–fiică, iar Ana și-a vărsat frustrările acumulate, acuzându-l pe Damian de manipulare.

Finalul episodului a adus două momente-cheie: Basty și Tudor au părăsit Casa Istrate din cauza problemelor financiare, în timp ce Alexandru a apărut la Casa Socială cu o veste-bombă – locuința a trebuit să fie eliberată, pentru că instituția s-a închis.

Cu secrete care au ieșit la lumină, alianțe tot mai fragile și conflicte care au amenințat să distrugă totul, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” continuă să captiveze publicul printr-o poveste intensă despre adevăr, vină și consecințele alegerilor făcute, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile Femei 21-54 Urban si National

Perioada 5 februarie 2026