Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu ar putea primi

Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a fost nominalizat la premiile Galei UNITER 2026.

Uniunea Teatrală din România organizează ediția a 34-a a Galei Premiilor UNITER, pe 25 mai 2026 la Sala Majestic a Teatrului Odeon București. Atunci vor fi acordate: Premiul de Excelență „Ion Caramitru”, premii speciale și premii pentru mai mute categorii la care s-au făcut nominalizări.

Juriul de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru Oana Borș, Mihai Brezeanu și Iulia Popovici. Spectacolele care au intrat în atenţia juriului sunt cele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, potrivit anunțul făcut pe site-ul uniter.ro.

Ștefan Iancu, nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, la Premiile Galei UNITER 2026

Ștefan Iancu este nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul Arti din spectacolul „Club 27” de Cătălina Mihai, regia Alex Bogdan, scenografia Clara Ștefana, Teatrul Metropolis, București. La aceeași categorie au mai fost nominalizați și: Sorin Leoveanu, George Albert Costea, Csongor Zsolt Nagy și Tibor Pálffy.

Premiul de Excelență „Ion Caramitru” va fi acordatPe baza propunerilor primite din partea teatrelor şi a propunerilor membrilor Senatului UNITER, în şedinţa din data de 23 februarie 2026, după cum urmează:

Premiul pentru întreaga activitate actriță: CATRINEL DUMITRESCU

Premiul pentru întreaga activitate actor: MARIUS BODOCHI

Premiul pentru întreaga activitate regie: TOMPA GÁBOR

Premiul pentru întreaga activitate scenografie: MARIE-JEANNE LECCA

Premiul pentru întreaga activitate critică și istorie teatrală: MARINA CONSTANTINESCU

VICTOR REBENGIUC: Omagiul UNITER pentru cariera sa strălucită și longevivă.

Ștefan Iancu, actor în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Ștefan Iancu joacă în serial alături de fratele lui, Bogdan Iancu.

„Cel mai mult îmi place să îmi practic meseria, iar serialul ăsta a venit ca o oportunitate să fac întocmai asta, într-un mediu unde sunt înconjurat de actori valoroși și cu care îmi face plăcere să colaborez. E prima dată când joc împreună cu Bogdan, fratele meu, într-un context de lungă durată și asta mă bucură cel mai tare. Ionuț, personajul pe care îl interpretez, e un tip destul de echilibrat și cu capul pe umeri. Aș ieși la o bere cu el dacă l-aș cunoaște”, a spus Ștefan Iancu despre rolul său în serialul de la Antena 1.

Ştefan Iancu a debutat în film la vârsta de doar patru ani şi a putut fi urmărit în numeroase producţii precum: Naşa, Kira Kiralina, Un pas în urma serafimilor, serialul britanic Killing Eve, Libertate, Vlad sau Hoţii de subiecte (unde a jucat chiar alături de Karina Jianu – protagonista serialului Ana Mi-ai fost scrisă în ADN).

Pe scena teatrului, Ştefan a jucat în Împăratul Muştelor, Fiul sau D’ale Carnavalului, pentru ca în stagiunea curentă de la Teatrul Naţional să poată fi urmărit în La câţiva oameni distanţă de tine şi Repetiţie pentru o lume mai bună, ambele în regia lui Radu Afrim. De-a lungul carierei sale, tânărul actor a fost distins cu mai multe premii, dintre care amintim Premiul Gopo pentru „Tânăra Speranţă” în 2018 şi Premiul „Best Newcomer” la Festivalul de film Subtitle Festival 2019.

