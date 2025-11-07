Cele mai noi episoade ale serialului original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lider de audienţă

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de piaţă, la nivelul mai multor categoriilor de public.

Peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.28 – 23.29, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul ȋntregii ţări, serialul original semnat de Ruxandra Ion conducând clasamentul audienţelor, cu 5.1 puncte de rating și 14.8% cota de piaţă, urmat de postul secund cu 4.1 puncte de rating şi 11.9% cota de piață.

Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a fost lider de audiență cu episodul din 6 noiembrie 2025

Şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, serialul de la Antena 1 a fost lider detaşat de piață, cu 5.6 puncte de rating şi 19.6% cota de piaţă, urmat de această dată de postul competitor cu 4.1 puncte de rating și 14.4% cota de piaţă. La nivelul aceluiaşi target, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a condus clasamentul audienţelor şi pe segmentul orar 20.28 – 21.31, cu 6.2 puncte de rating şi 19.0% cota de piață, urmată de postul second, competitor, cu 5.6 puncte de rating şi 17.3% cota de piață.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 10, 6 noiembrie 2025. Basty primește un certificat medico-legal al soției lui

Şi pe segmentul orar 21.31 – 23.24, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conduce clasamentul audiențelor, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul de la Antena 1 a înregistrat 4.3 puncte de rating şi 15.4% cota de piață, fiind urmat de postul secund cu 3.9 puncte de rating şi 14.2% coata de piață. În minutul de aur, la ora 21.48, 1 milion de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Emoții intense, răsturnări de situație și decizii care nu mai pot fi reparate i-au surprins aseară pe telespectatorii serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. În acest episod, tensiunile dintre personaje au crescut pe mai multe planuri. Basty (Andrei Aradits) i-a cerut lui Damian (Andi Vasluianu) să îl lase în pace pe Matei Mincu (Adrian Ştefan), însă Damian a fost suspicios și nu a crezut că rugămintea venea din inițiativa lui Basty.

La redacția Anei (Karina Jianu), echipa a descoperit povestea unui copil plecat în America, devenit regizor de succes, iar Ana s-a întrebat dacă acesta își găsise familia biologică. Matei a propus ca ei să încerce să-l ajute. Constance (Carmen Ionescu) și Victoria (Alina Chivulescu) au avut o discuție îngrijorată despre starea Alexiei (Rebecca Nicolescu), care părea schimbată și lipsită de viață, probabil din cauza tratamentului primit. Victoria a fost tulburată de ideea că Damian ar fi putut fi tatăl Alexiei.

O confruntare tensionată a avut loc între George (Richard Bovnoczki), Damian și Basty la noul birou al Victoriei. Cei trei și-au aruncat acuzații, iar Damian a făcut remarci ironice despre relația dintre George și Victoria. Aceasta a mers la Lili (Ioana Flora), panicată că secretul despre posibila paternitate a lui Damian ar fi putut distruge familia ei. Lili a asigurat-o că nu spusese nimănui.

Între timp, Alina (Ana Bodea) a ajuns la spital, iar starea ei s-a agravat — medicii au spus că avea nevoie urgentă de un donator de celule stem, lucru care l-a tulburat profund pe Basty.

În tot acest timp, Ana a avut parte de un nou șoc când i-a surprins pe Damian și Victoria îmbrățișați în biroul ei. Rănită, a refuzat orice explicație.

Episodul s-a încheiat cu o discuție între Ana și Victoria despre cele întâmplate; Ana s-a gândit că poate ar fi mai bine să renunțe la investigațiile sale, în timp ce Basty a primit un certificat medico-legal al soției lui, lăsând finalul deschis și plin de tensiune.

Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Femei 21-54 Urban, Urban all si National

Perioada 6 noiembrie 2025