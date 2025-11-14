Cele mai noi episoade ale serialului original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lider de audienţă

Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider de audiență.

Peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.28 – 23.29, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului urban, serialul original semnat de Ruxandra Ion conducând clasamentul audienţelor, cu 5.2 puncte de rating și 15.6% cota de piaţă, urmat de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 14.2% cota de piață.

Şi pe intersecția cu show-ul Trădătorii, de la Pro TV, 21.30 – 23.29, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conduce clasamentul audiențelor, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul de la Antena 1 a înregistrat 4.9 puncte de rating şi 20.5% cota de piață, fiind urmat de Pro TV cu 4.1 puncte de rating şi 17.1% coata de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban şi național. În minutul de aur, la ora 21.42, peste un milion de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Emoții intense, răsturnări de situație și decizii neaşteptate i-au surprins aseară pe telespectatorii serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Starea de sănătate a Alinei (Ana Bodea) a ajuns într-un punct critic, iar epuizarea psihică a împins-o la limite. Temătoare în fața unei noi internări, ea a refuzat cu vehemență să mai meargă la spital, convinsă că timpul pe care îl mai avea trebuia trăit în libertate, nu între pereți sterili. Alina, copleșită de teamă și neputință, a spus: „Dacă mai am puține luni de trăit... nu vreau să le petrec în spital!”

În acest timp, Damian (Andi Vasluianu) a făcut o nouă vizită neașteptată în casa Mincu, tulburând din nou liniștea familiei. Deși a pretins că își amintise ceva esențial despre Olimpia (Alina Chivulescu), surpriza a fost că nu îi căuta nici pe Victoria (Alina Chivulescu), nici pe George (Richard Bovnoczki), ci a insistat să vorbească doar cu Constance (Carmen Ionescu):„Chiar nu vreau să vă supăr… Pe altcineva caut, Constance e acasă?”.

Tensiunea s-a intensificat și în casa Istrate. Basty (Andrei Aradits), devastat după ce a primit certificatul medico-legal care dezvăluia motivul morții fostei sale soții, a cedat psihic. Durerea și furia lui s-au transformat într-o explozie violentă. Damian l-a desființat imediat, spunând: „Sebastian aberează, e clar!”, însă Basty l-a acuzat pe Tudor (Vlad Udrescu) cu o sinceritate tulburătoare: „A omorât-o pe maică-ta!”.

În mod neașteptat, Constance a ales să îi ia apărarea Victoriei și a făcut un gest cu totul surprinzător: i-a dat lui George un inel cu care să o ceară în căsătorie pe Victoria, ca și cum ar fi vrut să grăbească rezolvarea unor tensiuni. „Mai bine rezolvă treburile cu Victoria… poate îi trece mai repede.” Cererea în căsătorie a avut loc pe pontonul casei Mincu, într-un moment emoționant în care Victoria a acceptat propunerea lui George.

Episodul s-a încheiat într-o notă misterioasă: Ana a ajuns acasă și a avut senzația puternică că era urmărită. Atmosfera a devenit una apăsătoare, lăsând întrebarea suspendată: Cine a fost, de fapt, persoana care a dat târcoale poveștii și o urmărit-o pe Ana?

Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Femei 21-54 Urban, Urban all si National

Perioada 13 noiembrie 2025