În adolescență, actrița a experimentat mai multe stiluri: de la bob îndrăzneț, la păr lung, și până la bretonul care atrăgea toate privirile.

Karina Jianu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale momentului în România. Rolul său principal din serialul original semnat de Ruxandra Ion, Ana mi-ai fost scrisă în ADN, a făcut-o pe tânără să câștige extrem de rapid aprecierile telespectatorilor, iar acum se bucură de un val imens de popularitate.

Carisma ei naturală și talentul său au ajutat-o să se facă remarcată încă de la primele episoade ale serialului, însă un alt detaliu a contribuit în mod semnificativ la succesul său, și anume, coafura inconfundabilă.

Părul ei scurt a devenit rapid un simbol distinctiv, accentuându-i personalitatea și farmecul, și transformând-o chiar într-un „fashion icon” pentru generația tânără. Totuși, ea nu a avut întotdeauna părul atât de scurt, iar cei care o cunosc cu o altă coafură sunt foarte puțini.

Descoperă în rândurile de mai jos imagini cu frumoasa actriță pe vremea când arăta cu totul diferit.

Cum arăta Karina Jianu înainte să se tundă atât de scurt. Actrița, de nerecunoscut cu părul lung

În prezent, Karina Jianu poartă cu mândrie un look care a devenit o marcă personală, însă în adolescență actrița a trecut prin mai multe transformări de stil. Aceasta a experimentat mai multe tipuri de tunsori, printre care și bob, însă a avut și părul lung și și-a lăsat și breton.

Iată câteva dintre fotografiile în care tânăra actriță este de nerecunoscut:

Schimbarea ei de look a fost una totală, iar coafura ei a stârnit reacții chiar și la casting, celeba producătoare Ruxandra Ion, povestind cum toată lumea din breaslă a fost uimită de alegerea unei protagoniste cu părul scurt.

„Fata mea, Cristina Ciobănașu, a pregătit la un moment dat un spectacol de teatru – care nu s-a mai concretizat -, în care avea rol și Karina. Și a venit acasă încântată să-mi povestească că e o fată tunsă scurt, extraordinar de talentată. Și atunci m-am gândit la ea dinainte, am cerut-o Domnicăi (n. r. Cârciumaru, directoare de casting)” a declarat Ruxandra Ion potrivit unei surse.

„După ce am ales-o la casting, tot Bucureștiul a urlat: « Ruxandra e nebună total, a luat una cu părul scurt». De ce? Pentru că zâna din povești are părul lung, cosițe, bucle și ochii mari. Copila asta a noastră are părul scurt și ochii mici, dar care transmit tot” a mai adăugat aceasta.

