Când va avea premiera cel de-al treilea sezon al serialului original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1

Descoperă când începe cel de-al treilea sezon al emisiunii „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1. Ce detalii au ieșit la iveală.

Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 11:46 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 13:09
Serialul original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care a captivat milioane de telespectatori cu difuzarea primelor două sezoane, se întoarce în curând. Descoperă când începe și ce surprize aduce.

După un final de sezon care a oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale an-ului, chiar în seara de Crăciun, povestea originală Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă în 2026, la Antena 1. Iubirea a fost pusă la încercare, adevărurile au ieșit la iveală, iar fiecare per-sonaj a fost nevoit să aleagă între iubire, sacrificiu și libertate. Începând din 8 ianuarie, în fiecare seară de joi, de la 20.30, telespectatorii vor putea trăi alături de personajele lor preferate emoții intense, într-un sezon clădit pe cenuşa unui trecut dureros, care promite să scoată la iveală noi adevăruri crude şi noi intrigi nebănuite.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a încheiat sezonul cu un final intens, în care emoția, sacrificiul și adevărul au redefinit destinele personajelor și au confirmat forța unui serial care a ținut publicul cu sufletul la gură. Acesta a lăsat în urmă destine suspendate, adevăruri spuse pe jumătate și răni care nu au apucat să se vindece. Alegerile făcute au schimbat pentru totdeauna relațiile dintre personaje, iar consecințele lor au rămas să apese greu asupra tuturor. Iubirile neîncheiate, vinovățiile nerezolvate și secretele încă ascunse au conturat un viitor incert, în care nimic nu mai putea fi la fel. Povestea Anei a rămas deschisă, la fel ca întrebarea dacă adevărul va aduce, în cele din urmă, vindecare sau noi rupturi, lăsând publicul cu așteptarea firească a continuării și cu promisiunea unor destine care urmează să fie din nou puse față în față cu propriul trecut.

„Mai e foarte puțin până la debutul sezonului trei din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” și simt că abia acum vine Moșul pentru mine, cel puțin. Nu îmi place, de obicei, să spun detalii despre serial, pentru că nu vreau să distrug surpriza şi aștept cu nerăbdare să văd cum arată episoadele după ce au trecut prin procesul de montaj. Sunt la fel de curioasă și de reacția spectatorilor, pentru că încă din primele episoade multe personaje vor aduce surprize, unele plăcute, altele mai puțin. În ceea ce o privește pe Ana, încerc din răsputeri să păstrez un echilibru al fericirii, dar acesta pare să mi se scurgă printre degete, iar asta mă dărâmă. Relația mea cu tatăl rămâne una conflictuală, iar el va încerca să-mi dea o lecție. Din păcate, nu voi fi singura care va avea de suferit, ci și mulți oameni din jurul meu!”, dezvăluie Karina Jianu, interpreta Anei, în vreme ce Alina Chivulescu, cea care îi dă viață Victoriei, spune: „Pentru că e și început de an și început de sezon, aș vrea să le mulțumesc oamenilor... celor care ne privesc, dar și celor alături de care lucrez; sper să rămâneți în continuare alături de noi; să ne revedem cu bine; noi vă așteptăm cu “realitatea” noastră, mai tulbure sau mai lină, cum va fi să fie!”.

La rândul lui, Vlad Udrescu, interpretul lui Tudor, dezvăluie: “Cel de-la treilea sezon vine cu momente pe care cei care urmăresc deja serialul le vor aprecia cu siguranță. Cred că fiecare dintre noi, cei care dăm viață personajelor, am realizat că serialul prinde tocmai pentru că încercăm, în fiecare secvență, să oferim ceva cu adevărat semnificativ publicului nostru. În timp, am ajuns să cunoaștem atât de bine aceste personaje, încât ne este firesc să jonglăm cu stările lor și să extragem tot ce e mai bun din situațiile propuse de scenariu. Cât despre Tudor, el rămâne în

continuare sigur pe ceea ce își dorește, dar nu este imun la tentațiile mai puțin curate aduse în joc de personaje precum Damian. Relația cu tatăl său se așază frumos, se încălzește, se întărește într-un mod duios și neașteptat. În rest… iubirea rezistă, binele învinge — iar noi încercăm să facem ca fiecare episod să merite trăit alături de noi.”.

Povestea continuă din 8 ianuarie 2026, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

