Cum arată și ce mai face în prezent Doina Levintza, după ce a declarat faptul că a terminat cu moda

Doina Levintza a fost și încă este unul dintre cei mai apreciați și de succes creatori de modă din România. Este furnizor al Casei Regale din România și a avut de-a lungul timpului numeroase prezentări de modă la Paris, Londra, Monte Carlo, New York, Praga, Geneva, Madrid, Japonia, Chicago, Bruxelles, China, Berlin și Washington.

Recent, aceasta a dezvăluit faptul că a terminat cu moda. Descoperă cum arată și ce mai face în prezent Doina Levintza.

Doina Levintza a fost timp de zeci de ani una dintre cele mai apreciate și de succes creatoare de modă din România. Creațiile sale au fost purtate de zeci de vedete de-a lungul timpului sau de alte persoane publice, la diferite evenimente. De asemenea, sub semnătura ei s-au născut numeroase ținute spectaculoase pentru teatru, film și televiziune.

În prezent, aceasta este chiar furnizor al Casei Regale din România. Deși a spus de curând faptul că a terminat cu moda, Doina Levintza nu a renunțat să fie o persoană cât se poate de activă.

În ciuda faptului că are vârsta de 86 de ani, îndrăgita creatoare de modă a renunțat la prezentările de modă, dar nu și la stilul de viață activ și la dorința de a se autodepăși. În prezent, aceasta are o emisiune la televiziunea națională, dedicată modei și stilului.

Creatorea de modă s-a născut pe 10 aprilie 1939, are vârsta de 86 de ani și a fost căsătorită cu Alexandru Bocăneț, iar în prezent este căsătorită cu Dan Coma, designer și el.

„Eu am terminat cu moda, fac numai la televiziune dar vreau să fac un spectacol și să fac tot ce am simțit eu în viața mea că e frumos, printre care voi băga și clovnii. E foarte simplu. Știi de unde îmi iau energia? Sunt înconjurată de lucruri superbe în casă, am un soț extraordinar căruia îi plac lucrurile frumoase, mâncărurile bune. Eu nu mă consider gospodină dar lui îi plac și e o atmosferă frumoasă, ne iubim prietenii, ne vedem, e o atmosferă frumoasă și îmi place. Succesul e dacă poți să te concentrezi și înveți la orice vârstă. Eu acum învăț ce se întâmplă în lume, plec la Paris, mă duc în Olanda, lumea se mișcă, nu stă pe loc…”, a pus Doina Levintza despre noua ei viață, în exclusivitate pentru click.ro.

Mai mult decât atât, aceasta a spus că își dorește să facă și un muzeu al modei, un proiect pentru care depune eforturi foarte mari: „Singurul meu vis la vârsta asta este să fac un muzeu al modei, un muzeu și vechi și nou, și ce s-a făcut și ce se face. O să vedem! Sunt în discuții dar alerg prea mult pentru asta, nu știu când se va face dar oamenii sunt binevoitori și vor să facă!”.



