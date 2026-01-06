Elena Vîșcu a dezvăluit adevăratul motiv al divorțului de CRBL: „Nu mai există soluții”

Antena Căutare
Elena Vîșcu a spus în cele din urmă adevărul despre divorțul de CRBL. Iată ce a declarat artista.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 12:56 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 12:56
Elena Vîșcu a dezvăluit adevăratul motiv al divorțului de CRBL | Instagram

Elena Vîșcu și CRBL au format un cuplu mai bine de 16 ani. Divorțul lor a surprins pe toată lumea, însă pentru cei doi nu a fost decât un pas ireversibil după o perioadă dificilă.

Elena Vîșcu a dezvăluit adevăratul motiv care a dus la divorțul de CRBL

În cadrul unui interviu recent, Elena a dezvăluit cum s-a regăsit după o perioadă extrem de dificilă și a spus și adevărul despre separarea de tatăl fiicei sale. Deși a mărturisit că în orice cuplu adevărăul are mai multe nuanțe, dansatoarea și-a spus partea de adevăr.

„Adevărul meu e unul. Adevărul lui e altul. Dar când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții. Nu pentru că n-ai iubit. Ci pentru că celălalt a renunțat și a plecat”, a spus Elena Vîșcu.

Aceasta a dat de înțeles că ruptura dintre ei nu a fost rezultatul unei încetări a iubirii, a lipsei de sentimente, ci pur și simpli din renunțare.

Elena a gestionat întreaga situație din propria intimitate, alegând să se retragă pentru a se vindeca, pentru a se regăsi. CRBL a acționat total diferit, apărând alături de Olga Guțanu, o tânără de 24 de ani.

Elena mărturisește că nu îi este dor de fostul soț, deși are încă în minte propria viziune a acestuia, care este însă destul de diferită de omul în carne și oase:

„Probabil îmi este dor de proiecția aia pe care am creionat-o și am proiectat-o eu, viziunea mea.

Am simțit multe care mi s-au adeverit ulterior. Eu am crezut în familie și eu cred și până în ziua de astăzi în familie, cu ochii închiși aș fi băgat mâna în foc. Pentru mine familia era numărul unu și este. Pentru alții probabil că nu, cine știe?

Nu știu… știi cum e… nu mai vezi, nu mai simți, că după aia: <<Dar n-ai simțit, dar n-ai văzut, dar n-ai?>>, nu mai… când tu crezi și tu ești acolo și iubești, tu nu vezi, nu știu. Așa a fost în cazul meu. (…)

Și eu sunt artist și eu am fost pe scenă, știu ce înseamnă. Toată lumea, tot timpul, când dansai cu un partener, toată lumea îți spunea ștampilă că eșți cuplat cu partenerul, care partenerul de foarte multe ori nici nu era… pe varianta corectă, ca să zic așa, ca să înțelegi. Dar tot timpul te cuplau, gata: <<Ei sunt împreună>>, și nu era niciodată așa, pentru că… na.

Nu știu ce să-ți răspund aici la asta cu văzutul, nevăzutul, pentru că… da, nu am văzut, dar când ești adevărat și e adevărat, nu se întâmplă ce se întâmplă”, a adăugat ea.

Elena este o femeie puternică și a arătat asta de-a lungul timpului. Ultimul an nu a fost despre o rupere de trecut, ci despre o reconectarea cu adevăratul sine.





Comentarii





