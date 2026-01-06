Antena Căutare
Imagini de senzație cu Oana Moșneagu în costum de baie. Cum au reacționat fanii când au văzut-o așa: „Bombiță"

Oana Moșneagu a încins atmosfera din mediul online cu pozele sale în costum de baie. Fanii au reacționat imediat când au văzut cât de bine arată actrița.

Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 12:31 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 13:39
Oana Moșneagu a încins atmosfera din mediul online cu pozele sale în costum de baie | Instagram

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat într-o destinație exotică chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Actorii au dat vremea rece din România pentru temperaturile ridicate și peisajele spectaculoase din Bali.

Deși au avut un zbor lung și obositor, aceștia s-au bucurat de experiență încă din prima zi. Au vizitat plaje cu ape turcoaz, au luat cina în locații uluitoare și au cunoscut oameni noi. Un lucru este cert, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au savurat din plin fiecare moment al vacanței.

Citește și: Oana Moșneagu, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor ei. Cum arăta când a urcat prima oară pe scenă

Pentru că sunt destul de activi în mediul online, cei doi nu au uitat să publice câteva imagini din Bali. Actrița a reușit să impresioneze fanii cu ipostazele incendiare în costum de baie. Toți au rămas fascinați de frumusețea ei și formele perfecte.

Cum arată Oana Moșneagu în costum de baie. Cum s-a lăsat pozată pe o plajă din Bali

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Oana Moșneagu este posesoarea unui trup de invidiat. Aceasta are mare grijă de aspectul fizic, iar drept dovadă stau chiar fotografiile sale de pe rețelele sociale.

De curând, actrița a stârnit imaginația publicului masculin cu pozele sale în costum de baie. Soția lui Vlad Gherman se mândrește cu o siluetă de viespe, picioare subțiri, o piele bronzată și cu un zâmbet cuceritor.

Citește și: Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită

Costum de baie din două piese pe care l-a ales îi scoate în evidență atuurile fizice. De altfel, ipostazele incendiare nu au trecut neobservate. Fanii au reacționat imediat la imaginile publicate de Oana Moșneagu.

„Bombiță!”, „Ce fizic! Ce peisaje. Sunteți fericiți, se vede!”, „Doamne, cât de superbă!”, „Cu ce frumusețe ai plecat în vacanță. Să fiți fericiți și veșnic îndrăgostiți” sau „Ce femeie frumoasă și carismatică”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Până și Vlad Gherman a fost fascinat de frumusețea soției sale. Acesta nu s-a putut abține și i-a lăsat un mesaj la postări.

Ce activități au încercat Oana Moșneagu și Vlad Gherman în Bali

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au dorit să încerce lucruri noi în vacanța din Bali. Aceștia s-au plimbat cu scuterul și au mers într-un atelier pentru a-și face singuri inele.

„Ne-am făcut singuri inele într-un atelier în Uluwatu și ne-a plăcut mult experiența.
Găsești multe locuri în care să îți creezi propriile bijuterii, ni s-au părut super cool, am mers la ei cu poze de inspirație de pe Pinterest și suntem îndrăgostiți de ce ne-a ieșit, sunt din argint, am adăugat și pietre, vouă vă plac inelele făcute de noi?”, a scris actorul în dreptul unei postări de pe Instagram.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Citește și
