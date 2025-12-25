Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 decembrie. Constance, decizie radicală pentru a salva numele familiei: „O fată pentru o fată!”

Lucrurile s-au complicat semnificativ în viața Anei și a lui Tudor la finalul sezonului 2. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 17 din 25 decembrie 2025 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Familia Istrate, pe muchie de cuțit în ultimul episod din cel de-al doilea sezon | Antena 1

Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN sezonul 2 s-a încheiat în această seară cu o ediție specială de Crăciun. Finalul a venit cu situații-limită, planuri și reîntâlniri.

Ultimul episod din sezonul 2 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 25 decembrie 2025. Constance e gata să facă gesturi radicale pentru propria familie

Basty îi cere socoteală Anei: „De ce ai făcut asta? Nu era momentul!” Însă Ana nu știe despre ce vorbește bărbatul. Tudor îi spune că este legat de un articol publicat anonim cu titlul: „Sebastian Istrate și Damian Negru și-au clădit averile din trafic de copii. De ce au rămas nepedepsiți?”

„Asta e ancheta ta despre mine și despre Damian”, spune Basty.

Însă Ana spune că nu ea l-a publicat.

Constance le spune lui George și Victoriei despre „obsesia Anei”, care „le-a distrus familia”.

„Ne-a târât și pe noi în mizeria asta”, spune Constance. „Sărmanul Anghel!”

Cu toate acestea, Victoria nu crede că Ana a făcut asta.

Alice și Damian au o întâlnire aprinsă. Tânăra îl caută pe Alexandru, însă bărbatul îi spune că nu știe nimic.

„Cred că Alexandru a murit și tu ai scăpat de el”, îi spune ea.

„Nu știu nimic de el”, spune Damian.

Între timp, Victoria îi spune de articol, iar el pleacă lăsând-o pe Alexia fără răspuns: „Am altele pe cap acum.”

Toby este la spital și îi citește Alinei. Sunt întrerupți de o tânără care se dă drept asistentă, încercând să îi ia un interviu Alinei despre Basty și afacerile sale. Toby o dă afară. Alina se neliniștește și starea i se agravează.

Basty o consideră pe Ana o lașă că nu recunoaște că ea a publicat articolul.

„Uiți câte mi s-au întâmplat din cauza ta și, totuși, iată-mă aici, în casa ta. Asta oare nu e curaj?” îl întreabă tânăra.

„Și când te-am întrebat dacă ai fi în stare să-l trimiți pe tatăl tău la închisoare?” intervine Tudor.

„Da, am zis că acțiunile noastre au consecințe. Așa e, dar vă jur că nu eu am fost. Știu că am participat la investigație și e și munca mea în articol, dar nu l-am publicat”, se apără Ana.

Ajunge și Damian: „S-a aflat totul despre noi! Ce se întâmplă? Cine a făcut asta?”

Vestea ajunge și la tinerii din casa socială.

Tudor crede că articolul ar fi putut fi publicat de Alexandru și de asta a și dispărut, însă Ana nu crede că ar fi putut face asta.

„Cine mai avea acces?” întreabă Tudor.

„Doar Robert, dar e mort”, răspunde Ana.

Între timp, Ana primește un mesaj vocal de la un număr necunoscut: „Bună, Ana, sunt Robert. Nu te speria, dar am înregistrat mesajul ăsta în eventualitatea în care aș fi pățit ceva. Dacă-l primești, înseamnă că așa a fost.”

Alina este neliniștită și vrea să vorbească cu Basty, în ciuda încercărilor lui Toby de a o calma:„ A zis că e traficant de copii!” Alina leșină, iar Toby îl anunță pe Basty.

Sandra află și ea de articolul despre Basty și Damian.

„Nu știu cum naiba ieșim din scandalul ăsta”, spune Victoria.

„Nu prea avem cum. E un dezastru și numai Ana ta e de vină”, afirmă Constance. „Ea ne-a jucat.”

„Nu cred că a fost vina ei de data asta”, intervine Alexia.

„Ce faci? Îi iei apărarea?” o întreabă surprinsă Constance.

„Nu, dar la ce zile au fost, nu cred că a avut motiv și, sicer, nici timp”, spune tânăra.

George și Victoria bănuiesc că s-a întâmplat ceva între cele două și Alexia le ascunde, chiar dacă neagă.

„Dacă ar fi vrut să se răzbune pe cineva Ana, s-ar fi răzvunat pe mine”, spune ea.

„Atât îi trebuia”, spune bunica sa. „Praful se alegea de ea!”

„Ai grijă ce spui”, o amenință Victoria.

George și Alexia ies să discute doar amândoi: „Vreau să știi că mă bucur că ai venit acasă. (...) Chiar îmi pare rău pentru tot ce am făcut.”

„Tata, m-ai dat afară!” spune tânăra.

„Îmi pare extrem de rău. Nu vreau să treci prin viață singură”, îi spune el. „Am să încerc să te înțeleg, Alexia. Te rog, mai dă-ne o șansă.”

Damian și Basty ascultă mesajul de la Robert: „Simțeam că sunt în pericol!”

„Am rugat un coleg să-mi promită că dacă eu pățesc ceva atunci toată ancheta devine publică”, mai spunea Robert în mesaj.

„A murit din cauze naturale, în mașină”, spune Damian despre Robert.

„Deci ești de vină”, spune Basty, care primește un telefon de la Toby și află de starea Alinei.

Bărbatul pleacă spre spital.

Sandra îl confruntă pe Matei: „Tu ai fost, nu? Tu ai fost cel care a scris articolul ăla.”

„N-am fost eu”, spune Matei.

Sandra crede că Matei a făcut asta pentru a o face să îl părăsească.

Damian încearcă să închidă site-ul de știri: „Nu pot să cred că se termină așa tot.”

„Îmi pare rău”, îi spune Ana.

„Chiar îți pare? Și tu ai ajutat la ancheta asta”, spune Damian.

„Da, înainte să te văd cu Alex”, îi răspunde Ana. „Înainte să-mi dau seama că și tu ești doar un om, cu defecte, cu păcate, cu un trecut întunecat și cel mai probabil cu un prezent pe măsură, dar ești capabil de iubire.”

„Nu sunt doar omul din articolul ăsta, dar acum o să fiu cunoscut doar așa”, spune Damian.

„Ești mai mult decât atât. Ești tatăl meu și al lui Alexandru”, îl contrazice Ana.

„Pot să te îmbrățișez?” întreabă el.

„Da”, răspunde Ana.

„Acum că te am alături, pot să trec peste orice!” mai adaugă Damian.

De la fereastă, Alexandru îi privește, dar este surprins și pleacă.

Ducu crede că Ionuț și Dumy îi ascund ceva în legătură cu tatăl său.

Constance îl asigură pe Matei că îi vor lua copilul Sandrei, dacă femeia continuă să stea alături de Basty chiar și după publicarea articolului.

„Basty o să facă închisoare, iar tu trebuie să te asiguri de asta. Doar trebuie să mai găsești ceva dovezi, că doar ai scormonit multă vreme cu Ana, nu? Îngroapă-l de tot!” îi spune ea.

„Nu ziceai tu să renunț la anchetă?” o întreabă Matei.

„Poate că am greșit”, spune ea.

„E prea târziu”, răspunde Matei.

Alexandru îi face o vizită Alexiei: „Doamne ferește! Credeam că ai murit! Tu știi ce m-am speriat?”

„Nu mor eu așa ușor”, răspunde tânărul.

Victoria este cât pe ce să-i surprindă, iar tânărul se ascunde.

„De ce-l acoperi? Nu e un om bun!” îi spune Victoria.

„Pentru că-l iubesc”, răspunde Alexia.

„E adevărat ce-ai zis?” o întreabă Alexandru.

„Da, am zis prea repede?” spune tânăra.

„Atunci de ce i-ai protejat pe Ana și pe Tudor?” o înteabă el, trăgând-o de păr.

Alina îi cere lui Basty să-i spună dacă e adevărat ce i-a spus femeia care a intrat în rezervă.

„Tu chiar crezi că eu aș fi în stare să fac așa ceva? Sigur că nu e adevărat. Nu-ți face griji”, îi spune bărbatul.

Tudor își face griji pentru Alina, iar medicul îi anunță că sistemul imunitar al ei este distrus și nu va supraviețui transplantului. Reporterii intră pe holul spitalului, iar Basty își pierde cumpătul.

„Gândește-te la Alina”, îi cere Tudor.

Damian și Ana ajung la Victoria, iar femeia le cere explicații.

„Îți repet, n-am fost eu!” spune Ana, înainte de a pleca la spital la Alina.

Sandra se întoarce acasă și găsește casa goală. Lili o dă afară din casă: „Nu-i momentul!”

„Ne trebuie un plan. Un plan cum să scăpăm de atenția asta nedorită”, spune Damian, după ce abia îi scapă pe Basty și Tudor de reporteri.

Criza prin care trec îi determină să se unească, în ciuda relațiilor dificile.

Ana se trezește auzindu-l pe Tudor spunând: „Nu vreau să te mai văd niciodată! Vreau să ieși!”

Tânărul are o discuție aprinsă cu Alexia, care încearcă să-l convingă că ceea ce a făcut a fost fără o intenție rea.

„Atât durează tratamentul. Să te iei de medici, de ce te iei de mine? Și dacă mă mai enervezi, jur că nu vă mai dau nimic și-am rezolvat problema”, spune ea.

„Nu mai avem nevoie de nimic”, spune Tudor. „Te-ai oferit prea târziu!”

Ana intervine: „Nu ar sens să-ți faci sânge rău degeaba!”

„Ești fericită, castroana? Ți-ai îndeplinit scopul”, spune Alexia.

„Ai zece minute să-ți strângi lucrurile și să pleci”, îi cere Tudor.

„Am avut cea mai frumoasă viață la care puteam visa și cea mai plină”, spune Alina cu ochii în lacrimi.

Ea îi mulțumește lui Basty: „Chiar am avut cea mai frumoasă viață, plină de iubire!”

„Și ție, îți mulțumesc că m-ai învățat ce înseamnă iubirea”, îi mai spune ea lui Toby.

„Nu mai visa, lasă, uite, că-ți povestesc eu”, spune tânărul.

Victoria află că Alexia nu o poate ajuta la timp pe Alina: „Dacă tu ca medic vorbești de o minune, înseamnă că pe fata asta nu o mai ajută nimic.”

Constance îi trezește în țipete: „L-au scos vinovat pe taică-tu!”

„El era vânzătorul de copii”, adaugă Constance.

„Da-i vina pe mort, că el nu mai poate vorbi”, spune Matei, care o sună pe Ana.

Ana îi spune lui Tudor despre noul articol: „Aparent ăsta era planul.”

Alexia și Alexandru pleacă de la Tudor de acasă, iar tânăra îi propune să părăsească țara: „Aș vrea să plec de aici.”

George este supărat pentru că Basty și Damian i-au „terfelit numele prin noroi” tatălui său: „Cu tata mort, ăștia pot declara orice.”

Ana și Tudor o vizitează pe Alina la spital. Fata le cere tuturor să plece: „Nu vreau să mai fie nimeni aici. (...) Vreau acasă, nu vreau să mor aici.”

„Ești fericită că s-a făcut dreptate și am fost pedepsit de soartă?” o întreabă Basty pe Ana.

„N-ai înțeles nimic despre mine dacă spui asta”, răspunde Ana cu lacrimi în ochi. „Ia-o acasă pe Alina!”

„Dacă o iau acasă, o pierd”, spune el.

„Nu face greșeala să-ți lași fata singură”, spune ea. „Ai prefera să primești un telefon?”

Ana îl anunță pe Toby că Alina va fi acasă.

„Se simte de parcă renunțăm”, spune el.

„Nu renunțăm, doar ne reunim”, spune Ana.

„Știi ce mă doare cel mai tare? Să o văd așa și să trebuiască să zâmbesc”, îi spune Toby mamei Lena.

El vrea să îi facă o surpriză Aline: „Ceva ce își dorește foarte mult și s-ar putea să nu mai apuce.”

Lili i-a cerut scuze Sandrei pentru că a dat-o afară din casă: „Vino acasă, te rog. Trebuie să vii acasă.”

Femeia îi spune de starea Alinei.

Ana îi spune Victoriei despre starea Alinei: „Mi se pare groaznic. Nici nu mă pot uita în ochii ei sau ai lui Tudor.”

Ana îi spune mamei sale că Basty și Damian au plănuit să pună toată vina pe tatăl lui George pentru ca Basty să aibă mai mult timp cu Alina.

„N-ai cum să fii de acord cu ei (...) Oamenii ăștia îmi distrug practic familia”, spune Victoria.

„Da, familia ta. Dar la a mea nu te gândești?” o întreabă tânăra. „Familia mea e mult mai mare acum și eu sunt dispusă să-i accept cu bune și cu rele.”

„Niște criminali care te-au vândut?” o întreabă Victoria.

„Tu ești aia care m-ai dat”, spune Ana.

„Deci ne întoarcem în punctul ăla?!” spune femeia. „Te rog, nu te lăsa păcălită!”

„Știu foarte bine cine este Damian și este și tatăl meu”, spune Ana, care consideră că nu mai poate avea încredere în mama sa.

Basty și Tudor o duc pe Alina acasă, unde o așteaptă surpriza pregătită de Toby.

„Nu plecăm de aici că am pierdut. Eu sunt fericită (...) că las în urmă locul ăsta”, spune Alina la plecarea din spital.

Victoria și Alexia discută despre relația lor complicată.

„Eu am fost copilul femeii care ți-a distrus viața”, îi spune Alexia. „Dacă mi-ai fi spus de la început, aș fi ajuns să te iubesc.”

Alexia îi spune lui George că plănuiește să plece cu Alexandru: „Dacă pleci cu Alexandru te dezmoștenesc! (...) Nu mai ești fiica mea.”

„Avem o problemă, tata e încăpățânat”, îl anunță Alexia pe Alexandru.

Între timp, Alina este așteptată cu întreaga casă împodobită de Crăciun și cu cei dragi alături: „E cel mai frumos Crăciun!”

„Dacă s-ar întâmpla ceva cu voi nu cred că aș putea merge mai departe”, le spune mama Lena copiilor.

Constance le cere fiilor săi să găsească o soluție pentru a-i spăla numele tatălu lor.

„Nu putem face nimic”, le spune George.

„Avea dreptate tatăl vostru. Ca să faci o treabă bine, trebuie s-o faci singur!” le spune ea. „O să plătească nemernicii ăștia doi!”

„Să nu facă o prostie”, spune Matei.

„Ce-ar putea să facă?” întreabă George.

Victoria se întâlnește cu Alexandru și îi cere să-l îndepărteze pe Damian de familie: „Vreau s-o lase în pace pe Ana.”

„Și eu ce primesc la schimb?” întreabă el. „Dacă eu ți-o dau pe Ana, mi-o dai pe Alexia? O fată pentru o fată! Oricum așa se poartă în familia asta.”

Sandra se întoarce acasă și Basty este de acord să rămână: „De Crăciun, toată lumea ar trebui să fie acasă.”

„Nu-mi imaginez casa asta fără ea”, spune Tudor.

Ana încearcă să-l încurajeze.

„Ăsta ar putea să fie ultimul ei Crăciun”, spune tânărul.

„Nu te gândi așa, gândește-te că ăsta este primul nostru Crăciun”, îi spune Ana.

„Tu chiar îl iubești pe Alexandru”, încearcă Victoria să afle. „Alexandru m-a pus să aleg între voi două.”

„Asta devine interesant”, spune Alexia. „Mi se pare foarte tare ce a făcut. (...) Tu ai picat testul.”

Tânăra îi cere Victoriei să-l facă pe George să înțeleagă că pleacă.

„Alexia nu va pleca cu tine”, îi spune George lui Alexandru.

„Dacă îi interzicem, riscăm să o pierdem de tot”, îi spune Victoria. „Eu oricum am pierdut-o. (...) E Alexia, o să se întoarcă!”

Între timp, Alina, Tudor, Ana și Basty deschid cadourile. Alina se gândește la Leo și se teme că o vor uita și pe ea în curând.

Ana i-a dăruit un cadou inedit Alinei: „Mi-am permis să iau o mostră și să o duc la laborator.”

Îi întrerupe Toby, care dorește să o colinde pe Alina, alături de mama Lena și frații săi.

Basty izbucnește în lacrimi în fața lui Lili: „Eu știu sigur că Alina este fericită! (...) Tu ți-ai făcut datoria, copilul tău e fericit!”

Constance îi cere lui Alexandru un pistol. În timp ce Matei îi spune Sandrei că nu vrea să-i crească Basty copilul.

„Matei e un tată foarte bun”, spune Sandra.

„E un criminal”, spune Matei. „Ești materialistă, Sandra?”

În timp ce vrea să plece, pe Sandra o apucă contracțiile.

„Nu mă mai iubești”, îi spune Alexia lui George. „Trebuie să mă desprind de aici. (...) Eu cred că ești gelos. (...) Nu e sănătos ce faci! Lasă-mă să trăiesc! (...) Nu asta face un tată pentru copilul lui: imposibilul?”

Ana l-a chemat pe Damian și i-a cerut să găsească o bancă de celule STEM care să o ajute pe Alina.

„Cred că ar trebui să fac și eu ceva pntru tine ca să fim chit”, spune tânăra.

Ana îi spune lui Tudor despre ajutorul pe care Damian i l-ar putea oferi Alinei.

„Și ce vrea la schimb?” întreabă el.

„M-am oferit eu”, spune tânăra. „Să-ți las ție toate afacerile lui. Eu nu o să mă opun.”

Pentru Alina, Tudor ar accepta.

Damian se întâlnește cu Alexandru: „Ai dispărut fără urmă!”

„Să nu-mi spui că-ți făceai griji pentru mine”, spune Alexandru. „I-ai dat lui tot ce mi se cuvenea mie.”

„Nimeni nu poate să-ți ia ție locul”, îi spune Damian, cerându-i ajutorul. „Trebuie să zbori urgent în Olanda.”

Tina le cere lui Ionuț și lu Dumy să îi spună adevărul lui Ducu: „Merită să știe adevărul despre Costache.”

„N-o să-ți placă ce o să auzi”, îi spun ei.

Victoria ajunge la Basty acasă și îi spune Anei că îi pare rău pentru tot: „Din cauza mea și din cauza alegerilor mele.”

„În fiecare an puneam în brad un glob cu numele tău”, spune ea în timp ce scrie Lara pe un glob. „Mi-e frică să nu te pierd.”

„Asta nu este o competiție”, îi spune Ana. „Am crezut că pot trece peste tot. (...) Dar nu-mi pot controla gândurile și emoțiile. (...) Eu te vreau în viața mea.”

„Și eu”, spune Victoria.

Alexia își ia rămas-bun de la George. Nu știe unde pleacă, spunând că este o surprinză, însă sunt întrerupți de Damian, care îi anunță că Alexandra are „obligații de familie mai importante”.

„Nu poate să mi se întâmple asta din nou”, plânge tânăra.

Toby i-a pregătit un cadou special Alinei. Acesta i-a scris un cântec.

„Aș fi vrut să ne bucurăm cum trebuie de cadoul ăsta”, spune tânăra.

„Eu știu că de Crăciun dorințele se împlinesc”, îi spune el.

Tudor și Ana vorbesc de relația complicată dintre ea și Victoria: „Înseamnă că ai niște părinți adevărați. (...) Dacă te cerți cu ei înseamnă că le pasă.”

„Probabil ține și de mine să am răbdare”, spune Ana.

Sandra îl sună pe Basty, iar acesta se grăbește să plece.

Toby îi cântă Alinei cântecul compus pentru ea. Tudor și Ana îi cheamă la masă, însă Toby nu reușește să o trezească pe tânăra, care a închis ochii în timp ce el cânta.

Episodul se termină în timp ce Basty vorbește la telefon, iar Lili îl protejează de glonțul tras de Constance.

„Sfârșitul te ia prin surprindere chiar și atunci când știi că vine!”

Sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a fost în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Episoadele se pot vedea integral în AntenaPLAY.