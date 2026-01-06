Imagine rară cu fiul Geaninei Ilieș. Cât de mult seamănă Patrick cu mama lui

Geanina Ilieș a distribuit în mediul online o imagine înduioșătoare cu fiul său. Deși este cunoscută publicul, puțini sunt cei care știu că prezentatoarea TV are un băiat în vârstă de 19 ani. Iată cum arată Patrick.

Geanina Ilieș este o femeie fericită și împlinită. Pe lângă cariera de succes pe care o are în televiziune, prezentatoarea TV se mândrește și cu un fiul care îi seamănă perfect. La vârsta de 19 ani, tânărul atrage rapid atenția cu frumoasele trăsături ale feței.

Chiar dacă apare des pe micile ecrane ale telespectatorilor, vedeta preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, motiv pentru care puțini știau că are un băiat.

Geanina Ilieș a devenit mamă pentru prima oară la 21 de ani, atunci când a venit pe lume singurul ei fiu. Patrick a adus multă fericire în sufletul prezentatoarei TV, iar acum relația dintre cei doi este foarte specială.

Cum arată Patrick, fiul Geaninei Ilieș

De curând, vedeta și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine înduioșătoare în care apare alături de fiul său. Din poză se poate observa că tânărul a moștenit o mare parte a trăsăturilor de la mama ei.

„Ce voiam să vă zic. Seamănă numai cu mine!”, a scris Geanina Ilieș în dreptul postării de pe Instagram.

Deși este o persoană discretă, prezentatoarea TV nu ezită să mai distribuie, din când în când, imagini cu băiatul ei pe rețelele sociale. Prietenii virtuali sunt fascinați, de fiecare dată, de cât de mult seamănă cei doi.

Geanina Ilieș, despre relația dintre Patrick și tatăl lui

Geanina Ilieș nu și-a ascuns trecutul niciodată. Vedeta a vorbit cu deschidere și despre cele mai dificile momente din viața ei, iar printre acestea se numără chiar divorțul de tatăl copilului său.

De asemenea, prezentatoarea TV a scos la iveală un detaliu foarte important despre relația dintre Patrick și tatăl lui. Se pare că cei doi nu păstrează legătura.

„Nu cred că a apucat să-l afecteze divorțul, pentru că era foarte mic. Avea vreo 2 ani jumătate - 3, dacă nu mă înșel. Ușor, ușor, a înțeles, că nu mai există partea asta paternă. Nu mai păstrează legătura, el a ales să nu mai păstreze legătura. Eu nu am vorbit niciodată despre tatăl lui Patrick, din punctul ăsta de vedere, pentru că, indiferent ce a fost, este tatăl lui și eu respect foarte mult acest lucru. Nici când eram foarte supărată pe el nu am făcut acest lucru, nici lui Patrick nu i-am spus, au fost momente în care poate eu în fața lui zâmbeam, dar mă închideam în cameră și plângeam, dar a trecut. M-am ajutat eu, pe mine, cu foarte multe lucruri.

Mi-am dat seama că singura evadare a mea a fost Dumnezeu și tot timpul mă rugam, că o să fie bine, pentru că eu nu am crezut că o să se întâmple lucrurile astea. Am crezut foarte mult în familie și nu voiam să sufere nimeni. Dar m-a făcut și mai puternică situația asta. Nu aș putea să vorbesc despre o persoană care a luat o astfel de decizie să nu mai aibă nicio legătură cu copilul lui din anumite motive, pentru că, până la urmă, nu știu ce a fost în sufletul lui și nu condamn pe nimeni, l-am iertat, dar știu că a regretat foarte mult lucrul acesta, pentru că m-a sunat, mi-a spus că e foarte mândru de Patrick și de mine, că îi pare rău că a pierdut această legătură cu Patrick și că își dorește foarte mult să vorbească cu el”, a povestit prezentatoarea TV în podcastul Nicoletei Luciu.